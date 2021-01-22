學測國文考推理、整合　鑑別度提升！高中師讚：近年最佳

▲110年大學學測今日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

學測國文結束，針對今年的考題，全國高級中等學校教育產業工會表示，不為跨域而跨域，回歸國文文學素養。扣合新課綱「探究與實作」的研究精神。整體試題難易度適中，鑑別度為近年最佳。

板橋高中老師官廷森表示，今年考題中規中矩又隱含新穎的命題導向，在素養跨域與傳統素材間取得平衡，擺脫往年為求素養而過度跨域的缺點，考題聚焦文史領域，無論是女性詞人、文學批評，還是原住民文學，都讓國文考題素材回歸文學。這些素材不僅考閱讀，還考推理與整合，因此今年的試題鑑別度較去年提升。

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華僑高中老師王瑜涓說明，整份考題字數依然維持在一萬兩千字左右，題組題維持在考題題數的一半，課內素材使用的題數約10題左右，課內文義部分減少，而以語文素養、批判性思考為主，扣合新課綱「探究與實作」的研究精神。不為跨域而跨域，回歸國文文學素養。

▲全中教認為，今年學測國文考題整體試題難易度適中，鑑別度為近年最佳。（圖／全中教提供）

海山高中張玲瑜指出，受到新課綱探究實作、小論文寫作的素養導向的影響，重視拆解文本的基本能力，文法、修辭的比重提高，課內文義很少，有多題需要同學確認歸納推論的合理性，以及根據課內選文，判斷它表達的觀點是什麼。延伸閱讀的部份，有多題文學批評的素材，像是15-18題，考了女詞人作品數的研究，若是平時曾撰寫文學類的專題研究，應該會有很熟悉的感覺。

彰化高中老師許家瑞提到，本次試題方向，重點在閱讀理解，從語言學、句型、意象、文章主旨都在誘導學生仔細爬梳文句。放入試題的文章一來難度略微下降，且作者或文章人物回歸到課程，閱讀親切感會比較夠。閱讀題組則往生活化文本移動。

羅東高中老師薛文耀表示，因應閱讀素養與語文理解策略的養成，110學測國文選擇題在試題取材上納入族語認證、手語溝通與敘事文本等。充分顯現文本著重語文溝通與應用層面，更充分聚焦日常生活的互動表達，以多類型的閱讀素材為命題來源，在理解的「推論」與「敲定」之中，確認文藝延伸的意涵，牽引敘事背後的知識內涵，統整出對於語文習得的素養效益。整體而言，今年題組閱讀素材以語文能力理解為導向，輔以探究實作策略為發想，建構完備的語文學習理路，是為測驗內容主要特點。

