全聯水果箱「彈出4隻」！粉絲嗨喊終於出了　福利熊脫帽還多1功能

▲全聯福利熊與水果探險隊。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

全聯去（2020）年8月時，推出了新的主題曲《福利熊水果探險隊》，讓吉祥物「福利熊」頓時多了蘋狗、香蕉狗和奇異狗3個好夥伴！水果福利探險隊深受不少人的喜愛，因此全聯也推出造型絨毛娃娃；今（22）日是販售首日，不少民眾都在網路上秀出自己的戰利品，可愛的模樣意外掀起熱議。

本站曾報導《Wait不對欸！全聯新主題曲「蘋狗、香蕉狗、奇異狗」 他哭了：還我福利熊》，文中提到，去年8月時，全聯推出新的主題曲《福利熊水果探險隊》。當時就有不少人立刻成為「蘋狗、香蕉狗和奇異狗」的小粉絲，敲碗周邊商品上市，如今總算美夢成真！

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▲可愛的模樣讓不少人少女心噴發！（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

稍早有網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」上發文表示，「為了這組娃娃！我當了第一個進全聯的顧客！」她大方PO出自己的戰利品，除了上方的2隻福利熊外，箱子內還藏了1隻福利熊和3位水果探險隊成員「蘋狗、香蕉狗、奇異狗」，她笑稱，雖然購買時有點小害羞，不過娃娃的質感真的很不錯，「很喜歡！」

照片曝光後，不少網友都被圈粉，「全聯有聽到我們的聲音了！前幾天才有一篇討論希望能集點換水果娃娃」、「跪求空箱子，誰要轉賣」、「太搶手了」、「買買買」、「好可愛！還有蘋果的全聯娃娃也很可愛」、「真的出娃娃了」、「5分鐘前也去買了」、「那個水果娃娃竟然有賣！最近不能帶小孩去全聯了」、「我剛也買了一組」、「燒到惹」、「肖想好久的娃娃終於出了」。

▲箱子內共有4個小夥伴。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

事後，原PO也向《ETtoday新聞雲》的記者分享，其實福利熊頭上的帽子是可以脫掉的，「單隻娃娃盒有強調可以脫」，將帽子拆下後，福利熊娃娃就會變成購物的籃子了。

▲福利熊的帽子可以脫掉。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

據了解，全聯先前就已經將「蘋狗、香蕉狗、奇異狗」的娃娃放置於門市的水果貨架旁，相當吸睛；而現在總算上市、讓民眾自由購買。1月22日至4月8日期間，福利卡友只要單筆滿100元即可獲得1熊積分，買福利熊授權商品滿100元可再多1熊積分；只要用2熊積分加價888元或4熊積分加價798元就能換購「福利熊與水果探險隊」的娃娃，而單隻的福利熊玩偶則是2熊積分加價288元或4熊積分加價248元。

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