全聯買「超夯餅乾」！她結帳驚見價格嚇傻　婆媽嗨翻：快囤貨

▲全聯商品經常會有特價 。（圖／資料照）



實習記者周依儒／綜合報導

全聯販售的商品包羅萬象且物美價廉，又不定時會推出特價活動，因此深受民眾喜愛。一名網友在全聯買了一盒60元的餅乾，沒想到結帳時看到價格讓她又驚又喜，直呼「考慮囤貨中！」許多婆婆媽媽看到後也都暴動了，大讚「這款真的超好吃」！

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，她在架上拿了一盒標價60元的中祥夾心蘇打餅，但沒想到結帳時，店員居然和她說「2盒90元，不限口味」，讓她超驚喜立刻拿了草莓和檸檬口味，開心直呼「考慮囤貨中」。

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▲中祥夾心蘇打餅。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實說）



貼文一出後引發網友熱議，紛紛表示，「其實就是第2件5折」、「全聯有時候特價品一次拿兩個會更便宜」、「這個真的好吃」、「有草莓、檸檬和黑糖奶茶都好吃」、「應該是忘記放特價卡，但收銀人員有提醒很貼心」、「這個好吃，回購很多次了」、「中間的餡有點像幕斯，酸甜酸甜很好吃」、「立刻去囤貨」。

不過也有不少網友持反面意見，「我比較喜歡義美圓形的夾心餅乾」、「覺得普普，吃了一次就再見了」、「好吃但不太便宜，一盒裡面才6包」、「味道有點太酸」、「神化到我特別去買，結果覺得非常普通」、「可以吃，但不到囤貨的程度」、「草莓比較好吃，檸檬普通」。