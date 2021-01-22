桃園疫情升溫！學測首日「直擊武陵高中」　考生：對防疫有信心

▲上午7時30分許，武陵高中就出現排隊學生等候量測體溫進入考場。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、莊智勝／桃園報導

大學學測今（21日）登場，但由於衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，全國疫情升溫；《ETtoday新聞雲》記者今早也走訪桃園市立武陵高中考場，一早7時30分即開始測量體溫，現場學生戴著口罩、依序排隊進場考場，過程中相當守秩序，並未有太多交談，記者觀察一陣後，也未見考場出現體溫異常學生；現場學生也表示，對台灣的防疫還是有信心。

本屆學測共12萬8606名考生報名，學測首日上午9時20分考的是英文，下午則考國文選擇題及社會科目。大考中心先前指出，為因應防疫，考生須配合相關規定，包過全程佩戴口罩、進入考區測量體溫、不開放家長或親友陪考、試場通風、考分區消毒等等；大考中心表示，全國89個考分區採單一入口進場、多動線測量體溫，上午7時30分開始測量，額溫需在37.5度以下、耳溫則是38度以下。

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▲現場考生秩序良好，全程佩戴口罩，並未有太多交談。（圖／記者黃宥寧攝）

由於在學測倒數前幾日，部桃爆發群聚感染，累計至今已有10例確診，且確診患者足跡複雜難以完全掌握，疫情因此大幅升溫，部分縣市也紛紛祭出「避桃令」防堵疫情；在學測登場首日，《ETtoday新聞雲》記者前往桃園市立武陵高中考場，上午7時30分許，門口已經排了不少等候入場的學生，每位學生臉上都戴著口罩，隨著動線量測體溫時也未有太多交談，現場秩序相當良好。

記者詢問現場考生，一名男同學表示，雖然桃園近日新增多名確診案例，多少還是會有一點點擔心，但對於學測不會感到太緊張；另名女同學也表示，對於防疫還是有信心。

▲考生入場須出示水藍色識別證。（圖／記者黃宥寧攝）

▼現場考生表示，雖然桃園近日新增多例確診個案，但對防疫還是有信心。（圖／記者黃宥寧攝）