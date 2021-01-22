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學測登場！7：30量體溫進場　考生：有多看疫情、萊豬時事

▲110年大學學測，考生手部消毒量體溫進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學學測登場，考生噴酒精、量體溫進考場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測今（21日）登場，《ETtoday》記者實際去台北考場師範大學觀察，不到7點30分校園裡就有許多準備量體溫進場的學生。有考生表示，這次考試有特別針對新冠肺炎的相關英文單字練習，時事題的部分也針對疫情、萊豬等議題加強閱讀。師大教務長劉美惠提到，這次師大提供2間備用防疫試場給需要的考生使用。

大考中心指出，因疫情影響仍在，考生須配合相關防疫規定，包含全面戴口罩、進考分區量體溫、不開放家長或親友陪考、試場通風、考分區消毒等，請考生務必至大考中心網站查詢相關規定。

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▲110年大學學測，師大教務長劉美慧受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲師大教務長劉美慧。（圖／記者林敬旻攝）

劉美惠提到，這次師大考場的防疫措施都有依照CDC、大考中心的規定，學生進場一定要量體溫、噴酒精，若有發生狀況也會啟動防疫考場，師大有準備2間防疫試場，每間可坐到5名學生，該間監考人員也會穿戴護目鏡、口罩、防護衣位考生服務。

儘管這次不開放家長陪考，但不少家長今日一大早仍出現在考場外，有家長表示，還是希望可以看到考生進場在離開，也會等到第一節鐘聲響後在離開，希望給予小孩支持。對於國內疫情升溫，也有家長表示自已不擔心，「因為小孩子都在念書，也沒有去唐吉訶德人擠人」。

▲110年大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）

本屆學測共有12萬8606名考生報名，選考人數最多的是國文，其次依序為英文、數學、社會、自然科。今日的考試科目英文為100分鐘、國文（選擇題）考試時間為80分鐘、社會為110分鐘。每節考試開始前5分鐘打預備鈴，預備鈴響時考生即可入場，考試開始20分鐘後不得入場。

大考中心指出，全國89個考分區採單一入口進場、多條動線量體溫。每天早上7時30分開始量溫，比過往提早30分鐘。量溫標準是額溫在37.5度以下、耳溫38度以下。另外，考生出入考分區請出示大考中心配發的水藍色識別證，識別證遺失可申請補發。

▲110年大學學測，考生手部消毒量體溫進考場。（圖／記者林敬旻攝）

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