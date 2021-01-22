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鄭運鵬爆桃立委遭歧視「口罩戴好」　林為洲致歉還原：寒喧沒惡意

▲▼林為洲接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

▲林為洲、鄭運鵬。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蕭羽耘／台北報導

桃園醫護染疫案擴大，許多國民黨執政縣市紛紛發佈「避桃令」。民進黨桃園市立委鄭運鵬昨天爆出，朝野協商前，藍營黨團總召林為洲放話，「桃園市的立委自己隔離」，引起爭議。事後，林為洲還原經過透露，其實大家只是在寒喧沒有惡意。

鄭運鵬21日爆料，自己在朝野協商前受訪，所以遲了一些，但他一進會議室就覺得大家眼神怪怪的，原來在他還沒到的時候，林為洲說「要桃園市的立委自己隔離」。

這也讓鄭運鵬大嘆，知道林為洲只是想要藉故削減民進黨團幹事長的戰鬥力，開開玩笑，「算他怕我」。但身為桃園人，聽起來也是有點小感傷，現在藍營已非科學方式，禁止赴桃園洽公，貼了標籤，就會有差別待遇。

林為洲遭疑貼標籤，21日晚間親上火線滅火，他在臉書還原經過並表示， 當時鄭運鵬晚到，委員莊瑞雄用開玩笑的口吻說：「阿洲，你在新竹離桃園很近，危險哦，要跟你保持距離。」後來鄭運鵬進來，自己就說：「那鄭運鵬來自桃園，不就更危險。」

林為洲說，鄭委員晚到，不知道前面的對話，面對自己突然講這話，感受可以理解，抱歉。因此把前後的脈絡說明清楚，其實大家只是在寒喧沒有惡意。防疫是朝野一致目標，病毒不會分藍綠。

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