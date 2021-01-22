CDC強化醫院門禁管制　新竹縣各大醫院加強門禁管制



▲因應醫院發生新冠肺炎（COVID-19）群聚，新竹縣各大醫院配合中央流行疫情指揮中心，即日起強化醫療院所門禁管制措施。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

因應醫院發生新冠肺炎（COVID-19）群聚，新竹縣各大醫院配合中央流行疫情指揮中心，即日起強化醫療院所門禁管制措施，每日探病者可探視時段從2時段減少為1個時段，陪病者限1人，新竹縣政府也彙整「新竹縣各大醫院加強門禁管制」懶人包詳細內容，中國醫藥大學新竹附設醫院禁止探病，其餘8家醫院探病者至多2人，陪病者皆限制1人，開放探病時間不一，詳情請看附圖。

▲新竹縣各大醫院配合中央流行疫情指揮中心，即日起強化醫療院所門禁管制措施，每日探病者可探視時段從2時段減少為1個時段，陪病者限1人。

縣長楊文科提醒，防疫期間如有親友住院，請民眾改以電話或視訊探病，減少進出醫院，落實防疫工作，呼籲民眾「科技探病、心意不打烊」！近期如有探陪病需求之民眾，請配合醫院實聯制登記及TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚），全程配戴口罩並落實手部衛生，若為居家隔離或檢疫或自主健康管理者，請勿於管理時間至醫院探病。

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