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點線面塑造綠色網絡　侯友宜：地景改變新北蛻變

▲點線面塑造綠色網絡 侯友宜：地景改變新北蛻變。（圖／新北市農業局提供）

▲點線面塑造綠色網絡，侯友宜：地景改變新北蛻變。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市持續藉由改變都市景觀，讓民眾感受到新北的蛻變，從過去的簡易綠化，進而訂定綠美學施作準則，到未來我們要結合景觀青年及藝術團隊走入公園與社區，改造新北地景，將「美學公園」與「美學社區」這2個點狀空間，透過「美學大道」及「美學TOD生活圈」這2個帶狀空間串聯，讓新北佈滿綠意。

新北市翻轉公園，2020年已達到100座全齡、共融或特色遊戲場，數量全國第一，接下來更要透過「微笑5G」五好方針，從「好方便」、「好生態」、「好健康」、「好安全」還有「好貼心」來改造老舊公園，並找出公園的主題與個性，打造「美學公園」。

▲點線面塑造綠色網絡 侯友宜：地景改變新北蛻變。（圖／新北市農業局提供）

▲2020年底跨局處合作完成了五股心環原綠地，翻轉市民對垃圾山環境的想像，讓新北被看見。

新北市重視年輕人的創意與活力，舉辦全國青年景觀競賽提供青年創意發揮舞台，並邀請得獎的團隊參與公共工程的景觀設計，2020年底跨局處合作完成了五股心環原綠地，翻轉市民對垃圾山環境的想像，讓新北被看見。2021年更將透過青年創意打造「美學社區」，提升鄰里閒置空間的活力與質感。

「美學大道」的營造，未來在整體開發區，20米以上道路都將打造為景觀廊道，搭配季節樹種進行街道風貌規劃，讓新北市隨著季節變換呈現不同的風貌，成為一個動的綠城市；而在既有道路綠廊方面，將結合相關局處進行景觀微整形，調整人行道空間來補充綠化腹地，並利用複層次植栽增加色彩變化，此外更將於水岸及市區大圳營造景觀綠廊成為市民休憩的好去處。

▲點線面塑造綠色網絡 侯友宜：地景改變新北蛻變。（圖／新北市農業局提供）

▲「美學TOD生活圈」的營造，未來將結合市府政策。

「美學TOD生活圈」的營造，未來將結合市府政策，在府中雙城、丹鳳輔大生活圈及三鶯創意園區的大眾運輸場站，最遠10分鐘的步行距離打造綠色亮點，讓捷運站同時成為市民的綠色補給站。

侯友宜表示，未來2年內，將要依循新北市的國土計畫，及新北市環境美學顧問的色彩美學指導，塑造10條新北景觀廊道，同時透過「微笑5G」五好方針翻轉公園達到200座。此外我們不僅要種樹，更要把樹養得更好，並與景觀青年合作，在景觀設計及公園改造上為新北提升無限活力，讓新北蛻變民眾幸福有感。

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