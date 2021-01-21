惡狼性侵3男童剛假釋又伸狼爪　「8歲童身心崩潰」共9人受害

▲吳男假釋後又對9人伸出狼爪，被害人年紀最小僅有8歲。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳豐德／新北報導

新北一名惡狼按摩師吳奕淳，曾因為性侵3名男童遭判12年徒刑入監，不料2018年5月假釋出獄後卻不知悔改，不到1個月時間又對9名男童以及少年伸出狼爪，遭控是仗著壯碩體型硬上，他事後還辯稱都是男童們胡謅且「故意串通好要報復我」，檢方不予採信，今日再依照加重強制性交、加重強制猥褻等罪嫌起訴。

吳奕淳過去曾因性侵3名男童被判刑12年，2018年5月假釋出獄後在台北地區擔任養生館按摩師，並時常在新北地區遊蕩，會刻意搭訕男童、少年，帶回家中或是旅館進行性侵、猥褻，直到2020年10月才被逮。

據了解，吳姓男子也會透過網路搜尋下手目標，假釋後這段期間，共有9個人被他騙進了飯店或是住處，年紀都在16歲以下，最小的才僅僅8歲。被害男童受創極深，他們指控被摸下體時感到相當噁心，但因為吳男體型壯碩，他們無法反抗；被害9人當中，僅有一名14歲少年表示雙方是合意性交。

吳男再度被逮捕後，坦承與14歲少年合意性交，但否認其他被害人的指控，說對方都是胡謅，並且串通後要來害自己；檢方考量有其他證人央求過男童家長不要報警，以及有其他人看過他帶不同男童返家，因此不採信吳男說法，依照加重強制性交、加重強制猥褻等罪嫌起訴吳男。

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