新北溪水變超噁乳白勾芡湯！追查真兇...竟是魚漿＋油炸粉

▲環保局清晨破獲天婦羅工廠排放廢水，勾芡五股坑溪。（圖／環保局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市環保局於21日清晨接獲民眾反映五股坑溪呈現乳白色，立即派稽查員前往查察，發現污染來自位於民義路巷弄內天婦羅工廠，其清洗廠房及設備，未妥善收集並處理含魚漿、油炸粉之廢水，逕行排放至五股坑溪，造成該址至下游水體呈現粉白色勾芡狀態。

環保局表示。除令該公司立即改善廢水處理方式外，並依違反水污染防治法第30條規定最高可處300萬元罰款。

環保局說明，今日上午6時許接獲當地民眾通報污染情況，稽查員於7時趕抵現場，發現溪水呈現不甚明顯的乳白色，立即採集水樣檢測，其酸鹼值pH為6.78、水溫19.9度，急毒性及重金屬等項目均未檢出。

由於現場難以判斷為何種影響，稽查人員沿線尋找可能污染來源，發現上游一處礫間有乳狀殘留痕跡，稽查員鎖定排水路後，於民義路巷弄內查獲一食品工廠。

稽查員進場發現其未妥善處理作業廢水，逕將含大量魚漿及油炸粉之洗滌廢污水經場內側溝排放至五股坑溪，影響水體品質，環保局除立即命業者改善廢水處理方式，避免再有污染河川情事，並以違反水污染防治法第30條規定告發，依同法第52條規定最重將處新臺幣300萬元罰鍰，現場業者承諾將配合改善。

▲環保局清晨破獲天婦羅工廠排放於將、油炸粉廢水。（圖／環保局提供）