就我家巷子常跳電！71歲陸戰老兵爬6米高電桿　撐2小時抗議台電

▲新北市汐止區一位71歲男子為了抗議家中常跳電，竟爬上電線桿待了2小時不肯下來。（圖／記者張君豪、黃彥傑翻攝）

記者張君豪、徐愷昕／新北報導

新北市林姓男子今（21）日下午1時許突爬上住家附近的電線桿，且一待就是2小時，驚人舉動嚇壞一旁民眾。警方獲報後即到場處理，林男表示自己僅是在「抗議」，理由是他居住的巷子近期經常停電，但隔壁3條巷子都不受影響，他想藉此向台電表達不滿！所幸後來經警消勸說，林男自行爬下電桿，並沒有受傷，一切只是虛驚一場。

▲▼林男自稱是海軍陸戰隊退伍，向警表示「撐2個小時沒有什麼」。（圖／記者張君豪、黃彥傑翻攝）

新北消防今（21）日下午1時許接獲通報稱，汐止區連峰街上有一男子在電線桿上，處境相當危險！救難人員到場發現，71歲林男竟獨自一人利用一個鋁梯就爬上巷口的電線桿，目視約有2層樓6公尺高，遂趕緊在下方架設氣墊做防護，以保護林男安全。

自稱海軍陸戰隊退伍的林男表示，會爬電線桿是因住家近期時常跳電，但隔壁3條巷子都不會，他經多次向台電反映均未獲得改善，所以才自備手套、戰術腰帶爬上電險桿，希望能以此方式成功表達訴求，還霸氣向警稱，「撐2個小時沒有什麼」；所幸後來經里長、警消合力耐心勸說，林男自行爬下電線桿，身上也沒有任何受傷，大家虛驚一場。

對此，台電公司回應，因輸電迴路設計，所以跳電故障不會波及三巷，目前線路維護部分一切照標準作業進行，呼籲民眾莫過激抗議造成自身危險。

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