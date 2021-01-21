「此時此刻我們都是桃園人」　張其強：桃園挺住台灣就守得住





▲衛生福利部桃園醫院20日撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市觀旅局20日接獲交通部觀光局來電表示，急需集中檢疫所，故須將日前申請集中檢疫所做為居家檢疫的返台旅客，轉入防疫旅館，新北市緊急提供100間防疫旅館，即日起由中央統一調度。觀旅局長張其強表示，桃園挺住台灣就守得住，此時此刻我們都是桃園人。

朱立倫於桃園縣長任內時，張其強是桃園縣政府觀光行銷局局長，對桃園有深厚感情。在新北市緊急支援中央100間防疫旅館統一調度後，張其強於個人臉書發文表示，桃園挺住，台灣就守得住，「此時此刻我們都是桃園人」。

對此，侯友宜隨即指示，立即提供100間防疫旅館，由中央統一調度，如果還有後續需求，新北市會在能力範圍內，全力支援，侯友宜強調，在防疫上，沒有中央和地方之分，只有一個團結的台灣。

觀旅局長張其強表示，於21日起，凡是之前向中央申請集中檢疫所，作為防疫處所的返國民眾，在抵台後，不限縣市都可經由機場的防疫聯合櫃檯，協助轉介新北市的防疫旅館，進行14天的居家檢疫，第一階段將先行釋出100間。

此外，中央疫情指揮中心前天通知新北市府衛生局，準備清空13間專責病房，待命接收部立桃園醫院病患。新北18間急救責任醫院全數整備完成，隨時支援。

在部桃發現院內感染之初，新北衛生局已函請轄內54家醫院加強院內感染管制措施，並回復整備現況查檢表，也將會同感染管制醫師，針對轄內54家醫院應變現況逐間查核，18家急救責任醫院已全數完成查核。





▲新北市觀旅局長張其強。（ETtoday資料照）

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