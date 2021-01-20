唐吉訶德塞滿人！她無奈籲民眾別群聚...淚訴：再這樣不想做護理師了

網搜小組／邱茀濱報導

日前在西門町盛大開幕的「唐吉訶德」，吸引一波波人潮聚集，就連凌晨都有上百民眾排隊等著入場。不過，一名護理師卻淚訴，從新聞上見識到那個人潮，看在醫療人員內心真的是很無奈，並直呼「再繼續這樣下去，小妹我真的不想做護理師了。」

▲唐吉訶德賣場擠滿逛街民眾。（圖／記者許凱彰攝）



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一名在桃園工作的護理師，20日在臉書「靠北景點2.0」發文說，近日疫情令人憂心，拜託大家真的別去人多的景點，尤其是桃園以北。「這幾天還看到一堆人跑去排從日本來的那間店，從新聞上見識到那個人潮，看在我們醫療人員內心真的是很無奈。」

她指出，台灣的安全是建立在第一線防疫人員和醫護的堅持之下，這次爆發本土又有多少人是指著醫療人員罵，然後轉過頭去可能不戴口罩的排隊群聚，「緊接著新年快到來，想必又是滿滿人潮」。

▲疫情越發嚴峻，護理師呼籲大家真的別去人多的景點。（圖／翻攝靠北景點2.0）



原PO呼籲，希望大家別忘記你們的日常生活，是用防疫和醫護人員的血與淚換來的，別把這樣的安逸生活當作理所當然，「我們是人會累也會垮！多點鼓勵多點包容、少點指責少點口水」，並懇求民眾遵守防疫新生活。

「不要等我們築起的牆垮了，你們才想起疫情的可怕。」最後原PO淚訴，已經一年了，如果再這樣下去，「小妹我真的不想做護理師了」。

貼文一曝光，不少網友留言打氣，「沒有防疫的觀念真的很可怕還排隊。醫護人員加油」、「謝謝你們，你們辛苦了，謝謝有你們守護我們的生活」、「辛苦了」、「辛苦了！為了醫護為了自己，我取消了我們家的春節旅行，平安重要」、「辛苦了，我們會努力做好防疫不群聚」。

▲唐吉訶德進入午夜仍排出等候長龍。（圖／記者張慶輝攝）



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