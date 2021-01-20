北市燈節延期、年貨大街取消　游淑慧讚：柯市長終於做對了！

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導.

由於桃園醫院院內感染的疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心强烈建議，取消或延後舉辦大型集會活動，因此行政院19日率先宣布停辦台灣燈會，台北市長柯文哲也於20日上午宣布台北燈節延後，並取消年貨大街實體活動。對此，國民黨台北市議員游淑慧大讚，「這次，柯市長終於做對了！」

游淑慧表示，意外本來就是難以預測和控制的， 我們能做的就是想辦法減少發生意外的機率。就像此時若還辦大型人潮群聚活動，顯然是升高風險和成本，簡單來說就是在「添亂」。

游淑慧提到，最近柯文哲一直在大內宣自己舉辦跨年活動決策正確，臨危不亂，但她認為，柯文哲花了史上最高額的跨年預算，結果辦史上最少人來的跨年活動，幾千萬燒完實驗，這算成功嗎？

游淑慧說，柯文哲只是用台北沒有發生狀況，來證實自己的跨年活動辦的對。但是反過來看，桃園疫情破口，不也證明，還好鄭文燦市長過去1個月沒有辦什麼大型活動，包括跨年，才讓破口沒有變成可怕的擴散。

游淑慧強調，誰能預知，何時何地會發生意外？面對疫情，誰都不要傲慢和嗆賭；對於這次疫情衝擊春節相關活動，她也說，燈節年年都可辦，預算花在刀口上，平安健康過好年，才是共同的期待。

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