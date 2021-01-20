花蓮男購2萬元遊戲點數「解除錯誤設定」　超商店員立馬報警

▲年輕男子受到詐騙赴超商購買2萬元遊戲點數，超商店員及時通報轄區員警前來勸阻。（圖／吉安分局提供，下同）



記者王兆／麟花蓮報導

年關將近詐騙特別多！就在前幾天花蓮吉安警分局志學派出所接獲轄內超商店員的友善通報，有一名年約20歲的男子接到網購分期設定錯誤詐騙電話，並依約前往超商購買2萬元的遊戲點數，所幸經員警趕赴向男子耐心說明，最後成功及時攔阻。



警方表示，這名年輕男子曾在網路上購買商品，上週突然接獲1通電話，說他網購分期設定錯誤，將連續扣款12期，同時誆稱會計人員誤將他人2萬元款項匯至他的男子帳戶內，要他先購買2萬元的遊戲點數後，才能解除錯誤的分期設定。





當時男子不疑有他，依約前往超商準備購買遊戲點數，由於他邊接電話邊操作業ATM，引起了店員的注意，立即向轄區志學派出所通報，警員向宏基、許原嘉獲報後立即前往超商及時攔阻，並當場向男子説明這是不法份子的詐騙老梗，男子經過員警一翻耐心說明後，才恍然大悟原來是受騙了，對於員警及店員熱心的協助，表示十分感謝。



吉安警分局表示，現今3C產品使用廣泛的時代，許多國中以上的學生已是人手一機，因為年輕人是使用網路平台的高峰族群，不法分子經常利用網路的便利性實施詐騙，提醒民衆，ATM絕對沒有解除分期付款設定的功能，民眾如接獲相關可疑來電，可隨時撥打165或110查證。

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