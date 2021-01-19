哆啦A夢口罩第二波預購1/21開跑　大雄、靜香「婚紗照」搶先曝光

▲華淨醫材推出哆啦A夢聯名醫療口罩，首波開賣後，業者觀察以哆啦A夢身影滿版設計的「開心見面」款最受鐵粉喜愛，而第二波預購將於1/21早上9點登場，同樣限量釋出3款供選購。（圖／momo購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

可愛爆表、共有9種款式的「哆啦A夢」醫療口罩，分3波預購開賣，首波釋出3款一上架掀起搶購熱潮，第二波將於1/21上午9點準時開搶，每盒10片裝，售價230元，每款皆有大人及兒童款，想入手的粉絲趕快設定好鬧鐘，時間一到，準備手刀搶購。

華淨醫材與動畫電影《STAND BY ME 哆啦A夢 2》推出的聯名系列口罩，第二波款式分別為經典頭像的「哆啦A夢款」、彩色線條的「繽紛文字款」，以及電影版獨家造型，長大成人的靜香穿著甜美婚紗，大雄穿著黑色西裝模樣帥氣的「溫馨甜蜜款」，整體Q萌吸睛又時尚，適合全家大小一起穿戴搭配之外，期間限定發行的50周年紀念設計，更是粉絲不能錯過的收藏。

▲「哆啦A夢款」由俏皮的哆啦A夢頭貼排列呈現。

▲「繽紛文字款」採用藍、黃、紅等哆啦A夢經典色系作為設計主軸，再加上STAND BY ME字樣以及哆啦A夢圖案，戴起來有個性感。

▲「溫馨甜蜜款」放上大雄與靜香的「婚紗照」，色彩繽紛搶眼。

目前開放預購有momo購物網、PChome 24h購物兩大電商平台，若當天錯過搶購時間的話，可另外鎖定PChome 24h購物的特殊加碼，只要在1/23中午12點至官方Facebook粉絲團於指定貼文按讚留言+Tag好友，有機會獲得STAND BY ME 哆啦A夢聯名款口罩，共10名。

近期本土疫情擴大，全台防疫意識高漲，醫療口罩、防疫用品需求再升溫，除了中衛、匠心、艾可兒等暢銷品牌於網購通路持續熱賣，東森購物網也推出各款MIT醫療口罩，並搭配面膜、護手霜、眼霜等推出精選保養口罩組合祭出1折起；松果購物則觀察，「防疫用品」、「防疫」等相關關鍵字成長了2成，以醫療口罩來說，搜尋量成長7成，訂單量也較上周成長翻倍成長。