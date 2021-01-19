　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

迪化年貨大街線上逛！1元搶精選年節美食　龍蝦買1送1千元有找

▲▼年關將近，台北迪化街年貨大街逐漸湧現搶辦年貨人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲受到疫情影響，民眾想外出辦年貨又擔心群聚感染風險的話，可考慮從線上年貨大街採購，今年就有網購業者把迪化街搬到平台上，不出門也能備好年貨。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

距離農曆新年只剩三週，不過考量到防疫，今年有部分縣市取消年貨大街活動，儘管仍有商圈決定續辦，但近日本土疫情擴大，採購人潮可能受到影響，電商通路把握這波大推線上年貨節，尤其是把年貨第一戰場「迪化街」搬到上，讓民眾不出門也能備齊吃喝或除舊佈新等年節用品，尤其在限定時間手刀衝一波，不僅可用1元搶到精選美食，還能花不到千元就大啖兩隻龍蝦。

東森購物「新春迎牛年開運購」（圖／翻攝自東森購物網站）

▲東森購物「新春迎牛年開運購」活動開跑中。

東森購物集結各式美食、生活日用、美妝、3C家電等精選品類，推「新春迎牛年開運購」瞄準消費者年節採購需求，其中特別獻上開運福袋，商品內容豐富，如「台灣製宏瑋醫療口罩10片+聲寶日式多功能料理鍋電火鍋湯鍋不沾塗層三公升」獨家組合888元、理膚寶水B全面修復霜100ml 4入組優惠1,888元，有各種好康可搶之外，單筆消費滿3,000並登錄送688折價券+東森幣，另可享集點加價購、22間銀行最高回饋20%，同時搭配21週年狂歡慶「奢華國旅天天抽」活動，全通路消費任一件商品，可參加天天抽瑞穗天合國際觀光酒店住宿1泊2食，每月再抽五星級觀光列車環島之星3天2日遊。

網購線上年貨大街（圖／業者提供）

▲蝦拼年貨節將於1/26推出「鮮綠生活 鮮凍龍蝦350G」買一送一限時搶購，2隻只要999元。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物線上年貨大街進入第二波活動，攜手台北迪化商圈發展促進會，蒐羅迪化街超過30間人氣老店李亭香、黃長生藥行等進駐，主打各式精選零食、特級南北乾貨等5折起，於指定店家購物滿888元，還有機會抽中李日勝、黃長生藥行、六安堂參藥行、鯉魚、正新蔘藥行、聯通漢芳等6家名店限量禮盒，內容物含烏魚子、鮑魚罐、干貝、燕窩等，價值最高2,000元；1/25～1/28期間再祭整點搶5折限量優惠券、買1送1、精選年節美食限時1元瘋搶、99元起免運等加碼，其中，1/26推出「鮮綠生活鮮凍龍蝦350G」限時2隻賣999元，1/27限定的「正心堂桂圓紅棗海燕窩」、「艾薇手工坊蜂蜜蔓越莓夏威夷豆塔」只要1元即可入手。

網購線上年貨大街（圖／業者提供）

▲Yahoo奇摩購物中心即日起至2/7推出年貨節活動。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心網羅年菜、伴手禮、掃除家電、居家清潔等商品，即日起至2/7推出年貨節活動，不僅狂撒千萬紅包，更集結膳魔師隔溫碗、樂扣樂扣保鮮盒、華佗扶元堂滴雞精膠囊等夯品1元加購價，全站單日消費滿3,000送300購物金、累送無上限，選購24h快速到貨商品單日消費滿萬送千元購物金，刷Yahoo聯名卡筆筆最高回饋7%無上限，2/1～2/7打開App天天簽到，除可獲得折價券，還將加碼抽出88名幸運兒送百元購物金。

momo購物網推出「牛B年貨節」，祭出掃除用具、伴手禮、年菜等精選商品3折起，再加碼萬份紅包天天送，每天共8時段送出最高999 momo幣，此外，活動期間累積消費滿5,000元，可登記參加抽獎活動，有機會將市價168,000元的愛馬仕Garden Party小牛皮手提包帶回家；每日累積消費滿2萬元，則是可以66元銅板價加購agnes b.證件套。

ET快訊
壞壞後必感染！人妻「細菌暴衝腎」…夫揭超綠真相：她不讓我碰
鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她同意了
院內爆發群聚感染　國防部下令：全體官兵避免前往桃園
愛妻癌逝！-196度C冷凍50年...尪「癡等復活」　現狀曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台彩加碼8.6億近4年最高　大樂透加碼360組100萬！過年買好買滿財運旺到爆

哆啦A夢口罩第二波預購1/21開跑　大雄、靜香「婚紗照」搶先曝光

類出國商機夯！秋⽥⽝垂⽿⼤醬結合旅行×動漫×名物帶你一次秋⽥「逛」透透

首波限量1萬盒！萊潔最新「斑馬紋」口罩來了　1/23萊爾富搶先賣

迪化年貨大街線上逛！1元搶精選年節美食　龍蝦買1送1千元有找

摩斯桃捷A7分店1/18起暫停營業！染疫護理師家人確診在此上班

影／全聯福袋「雙頭獎」特斯拉、保時捷搶先看！222名獎項抽法公布

又少一間！必勝客「景美歡樂吧」收攤　員工不捨：不是完整大家庭了

全火鍋結束營業「取消Bye Bye Sale」　請支援收銀週邊這裡還能買

【廣編】「遠傳心生活」用戶獨享！跨超商咖啡寄杯、天天回饋遠傳幣　打造一站式行動生活圈

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

我的不好玩！公主汪「死亡凝視」　怒瞪妹玩具...媽笑：明明買兩份

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

陸公車到站前擦撞小黃緊急煞車　女起身一半「噴飛2公尺」重摔亡

本土案例+1！北部醫院5醫護染疫　陳時中設前進指揮所：病房將關閉

台彩加碼8.6億近4年最高　大樂透加碼360組100萬！過年買好買滿財運旺到爆

哆啦A夢口罩第二波預購1/21開跑　大雄、靜香「婚紗照」搶先曝光

類出國商機夯！秋⽥⽝垂⽿⼤醬結合旅行×動漫×名物帶你一次秋⽥「逛」透透

首波限量1萬盒！萊潔最新「斑馬紋」口罩來了　1/23萊爾富搶先賣

迪化年貨大街線上逛！1元搶精選年節美食　龍蝦買1送1千元有找

摩斯桃捷A7分店1/18起暫停營業！染疫護理師家人確診在此上班

影／全聯福袋「雙頭獎」特斯拉、保時捷搶先看！222名獎項抽法公布

又少一間！必勝客「景美歡樂吧」收攤　員工不捨：不是完整大家庭了

全火鍋結束營業「取消Bye Bye Sale」　請支援收銀週邊這裡還能買

【廣編】「遠傳心生活」用戶獨享！跨超商咖啡寄杯、天天回饋遠傳幣　打造一站式行動生活圈

農會選情激烈　台南地檢署結合農田水利署嘉南管理處聯手反賄

女星I級長輩壓閨蜜「頭整個陷入」　粉暴動：衝著我來，我忍乳負重！

川普「任期最後一天」行程曝光！隔天一卸任秒閃白宮　拒迎拜登

《知識為光－成大的守護與實踐》　成大新書發表會

走漏投資風聲、沒善盡督導責任　元大投信遭罰60萬

部桃醫院清點2組「未接觸醫護」　10多名醫師扛200病人照護

好心幫小貓舔毛　肥橘下秒成「坐騎」定格傻眼：現在是怎樣

鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她認同了：是好事

今彩539頭獎開出！一注800萬獎落台南

「狗狗跛腳」飼主嚇壞花萬元檢查　獸醫一看笑了：在同情你啦

消費熱門新聞

全聯公布福袋雙頭獎！保時捷、特斯拉都有

必勝客歡樂吧又收一間！　

確診者在摩斯上班　分店暫停營業

獨／麥當勞也能用街口支付了

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

全聯福袋曝光！222名獎項抽法看這

全火鍋結束營業　取消Bye Bye Sale

夜貓子新去處！大魯閣24H不打烊

全家「重乳草莓霜淇淋」夢幻回歸

超夯「斑馬紋口罩」萊爾富搶先賣

獨家限定！超商變身「24小時燒烤店」　小7開賣手工串燒、蜜汁雞排

哆啦A夢口罩第二波預購1/21開跑

學大廚做星級年菜！「聰明用油」料理龍虎斑

朵茉麗蔻歡慶套組送熊本熊悠遊卡

更多熱門

相關新聞

過年加菜進補　收容所浪浪狂嗑餐

過年加菜進補　收容所浪浪狂嗑餐

農曆新年即將到來，民眾開始準備年夜飯的食材，準備好好進補，淡水動物之家的浪浪們也有口福，入冬以來，善心物資湧進新北8間收容所，員工將民眾捐贈豬牛肉末巧手加工成香噴噴佳餚，全體毛寶貝全部都吃的津津有味，汪汪喵喵此起彼落吠叫，低頭秒把餐點通通嗑光。

疫情帶動宅經濟 年菜、伴手禮過年人氣商品一次看 專家教聰明網購｜行動法庭 第105集

疫情帶動宅經濟 年菜、伴手禮過年人氣商品一次看 專家教聰明網購｜行動法庭 第105集

關鍵字：

農曆新年農曆春節過年年貨大街辦年貨迪化街網購電商

讀者迴響

熱門新聞

鄭爽連3任都撕破臉！陸網瘋朝聖張翰預言文

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

快訊／增4例本土個案「染疫護理師家人確診」

37分鐘肢解成5塊！兇手關鍵失誤袋屍浮出愛河

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

鄭爽不簽字…孩子被當棄嬰曝超慘下場

更多

最夯影音

更多
鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光
王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面