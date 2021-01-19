迪化年貨大街線上逛！1元搶精選年節美食　龍蝦買1送1千元有找

▲受到疫情影響，民眾想外出辦年貨又擔心群聚感染風險的話，可考慮從線上年貨大街採購，今年就有網購業者把迪化街搬到平台上，不出門也能備好年貨。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

距離農曆新年只剩三週，不過考量到防疫，今年有部分縣市取消年貨大街活動，儘管仍有商圈決定續辦，但近日本土疫情擴大，採購人潮可能受到影響，電商通路把握這波大推線上年貨節，尤其是把年貨第一戰場「迪化街」搬到上，讓民眾不出門也能備齊吃喝或除舊佈新等年節用品，尤其在限定時間手刀衝一波，不僅可用1元搶到精選美食，還能花不到千元就大啖兩隻龍蝦。

▲東森購物「新春迎牛年開運購」活動開跑中。

東森購物集結各式美食、生活日用、美妝、3C家電等精選品類，推「新春迎牛年開運購」瞄準消費者年節採購需求，其中特別獻上開運福袋，商品內容豐富，如「台灣製宏瑋醫療口罩10片+聲寶日式多功能料理鍋電火鍋湯鍋不沾塗層三公升」獨家組合888元、理膚寶水B全面修復霜100ml 4入組優惠1,888元，有各種好康可搶之外，單筆消費滿3,000並登錄送688折價券+東森幣，另可享集點加價購、22間銀行最高回饋20%，同時搭配21週年狂歡慶「奢華國旅天天抽」活動，全通路消費任一件商品，可參加天天抽瑞穗天合國際觀光酒店住宿1泊2食，每月再抽五星級觀光列車環島之星3天2日遊。

▲蝦拼年貨節將於1/26推出「鮮綠生活 鮮凍龍蝦350G」買一送一限時搶購，2隻只要999元。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物線上年貨大街進入第二波活動，攜手台北迪化商圈發展促進會，蒐羅迪化街超過30間人氣老店李亭香、黃長生藥行等進駐，主打各式精選零食、特級南北乾貨等5折起，於指定店家購物滿888元，還有機會抽中李日勝、黃長生藥行、六安堂參藥行、鯉魚、正新蔘藥行、聯通漢芳等6家名店限量禮盒，內容物含烏魚子、鮑魚罐、干貝、燕窩等，價值最高2,000元；1/25～1/28期間再祭整點搶5折限量優惠券、買1送1、精選年節美食限時1元瘋搶、99元起免運等加碼，其中，1/26推出「鮮綠生活鮮凍龍蝦350G」限時2隻賣999元，1/27限定的「正心堂桂圓紅棗海燕窩」、「艾薇手工坊蜂蜜蔓越莓夏威夷豆塔」只要1元即可入手。

▲Yahoo奇摩購物中心即日起至2/7推出年貨節活動。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心網羅年菜、伴手禮、掃除家電、居家清潔等商品，即日起至2/7推出年貨節活動，不僅狂撒千萬紅包，更集結膳魔師隔溫碗、樂扣樂扣保鮮盒、華佗扶元堂滴雞精膠囊等夯品1元加購價，全站單日消費滿3,000送300購物金、累送無上限，選購24h快速到貨商品單日消費滿萬送千元購物金，刷Yahoo聯名卡筆筆最高回饋7%無上限，2/1～2/7打開App天天簽到，除可獲得折價券，還將加碼抽出88名幸運兒送百元購物金。

momo購物網推出「牛B年貨節」，祭出掃除用具、伴手禮、年菜等精選商品3折起，再加碼萬份紅包天天送，每天共8時段送出最高999 momo幣，此外，活動期間累積消費滿5,000元，可登記參加抽獎活動，有機會將市價168,000元的愛馬仕Garden Party小牛皮手提包帶回家；每日累積消費滿2萬元，則是可以66元銅板價加購agnes b.證件套。