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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸首批電競專業大學生將畢業　專家：企業青睞綜合性人才

▲新生在播音專業上打好基礎，到大二才能接觸遊戲及比賽解說。（圖／記者魏有德攝）

▲上海體育學院開設播音與主持專業，培養電競人才。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸自2017年起推動一般大學招收「電競專業生」，這批學生將於今年夏天投入龐大的電競市場。上海市電子競技運動協會秘書長朱沁沁表示，行業發展使人才缺口不斷擴大，需要更多專項對口的高端人才，「為滿足一些企業拓展海外市場，遊戲出海的需要還要具有較強的外語能力。」

▲百腦匯「翼世紀電競館」品牌對戰區。（圖／記者魏有德攝）

▲投入大陸電競市場，不僅要對遊戲熟悉，還得有長遠的計劃。（圖／記者魏有德攝）

《中國之聲》報導，朱沁沁認為，不少青少年對電競業存在很大誤區，產生「對很多遊戲平台熟悉，則天然適合從事電競事業」的簡單化認知，其實，大部分從業者的每日工作與遊戲本身沒有發生直接聯繫，「青少年如果想進入到這一行業，我希望他對自己要有更長遠的職業規劃和清晰的認識，知識的積累是要非常充分的。」

電競解說員靈兒擁有中國傳媒大學播音主持藝術專業的學歷，她提到，電競行業的開荒狀態導致現階段需要復合型人才，「許多工作人員需要經過漫長的輪崗才能找到更適合自己的崗位，這個過程其實還是挺累的，比想象中困難。」

▲三五好友到電競館「開黑」打遊戲聯絡感情。（圖／記者魏有德攝）

▲英雄聯盟是大陸目前最受歡迎的電競遊戲之一。（圖／記者魏有德攝）

中國傳媒大學動畫與數字藝術學院副院長陳京煒強調，電競產業分為上、中、下游，一所學院的教學資源不可能對其實現全覆蓋，而應「有所聚焦」。

對於畢業生投入職場前的準備工作，陳京煒指出，就上游而言，遊戲是電子競技的素材，開發遊戲需要思考什麼遊戲適合電競，至於中游產業，電競直播得需要思考如何完美地將賽事進行表達和傳遞，讓玩家和觀眾滿意，「要理解遊戲是什麼樣的東西，理解它的原理和吸引人的地方，理解它的規則。」

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