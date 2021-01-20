川普卸任影片祝拜登政府「好運」　不願提拜登名：給予最好的祝福

記者張靖榕／綜合外電報導

拜登政府將於美東時間周三（20日）就任，川普在任內最後一天釋出影片，先細數過去4年的政績與成就，然後祝即將上任的政府好運和「最好的祝福」（best wishes）。

▲川普發布卸任影片。（圖／路透）

綜合外電報導，川普在此次的影片中一改過去的態度，表示這周將舉行新政府的就職典禮，他為新政府祈禱未來能成功保衛美國安全繁榮，「我們給予最好的祝福，我們也希望他們能夠擁有好運 ─ 一個非常重要的字詞。」

長達20分鐘的影片裡，川普回顧4年前他身為一個「真正的局外人」進到華府，拋下過去的生活投入政治當中，並細數任內達成的「斐然政績」，並強調自己為美國人鞠躬盡瘁。

川普重申任內沒有再對外國發起任何新的戰爭，並表示自己做到了對中國採取強硬態度的立場。此外在疫情以前美國經濟回熱，他也將其列為任內的成就。

對於6日國會山莊的暴動事件，川普則表示「所有美國人都對我們的國會被攻擊感到驚駭，政治暴力是對我們作為一個美國人所珍視的每一件事的攻擊，永遠不能容忍這種事。」

即便是任內最後完整的一個工作天，距離2020總統大選已過去近2個月，川普仍然堅決不提及民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）的名字。