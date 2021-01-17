陸男陪5歲姪女買糖果　下一秒拉到公廁性侵...判決引公憤

▲陸男帶姪女外出買糖果，卻將人帶到公廁性侵。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸雲南省昭通市去年發生一起性侵案件，嫌犯李姓男子以購買糖果為由，帶自己五歲姪女外出，之後便趁機將姪女帶到公廁性侵得逞。案件最近一審判決出爐，當地法院任為嫌犯「認罪認罰」，判處五年有期徒刑，賠償人民幣3310元（約台幣1.4萬），引起輿論公憤，認為是鼓勵戀童僻。

《澎湃》新聞報導，這起案件發生在2020年8月17日，當天晚上10時左右，嫌犯李姓男子在姪女家中玩耍，之後以帶被害人買糖果為由，把五歲的姪女帶離家中，買完糖果後就帶進當地客運站的男廁內，脫掉其褲子性侵得逞。

雲南昭通鎮雄縣人民法院最近公布判決結果，判處李姓男子5年有期徒刑，賠償被害人人民幣3310元。對此，被害人父親表示將上訴。

▲檢方認為嫌犯「認罪認罰」可以從寬處理。（圖／翻攝澎湃新聞）

他受訪時提到，自己居住的村莊有幾起這種案子，「成年人至少判六年，何況這是幼女，還有賠償這塊，也沒達到我們的要求，我們經濟也是比較困難，想上訴也不懂法律，但縣人民法院判這個，我們覺得不公平，」

此判決結果也引起大陸網友討論，大都認為判決太輕，「這才五年」、「一個村幾起這種犯罪。。。這個量刑，以後案件會越來越多吧」、「就離譜的很，強姦5歲的幼女，只判五年？！！！法律的意義何在！！！」、「還生啥孩子啊，這根本就是在鼓勵戀童癖！！！」

不過，檢方起訴書中，認為嫌犯行為觸犯《中華人民共和國》刑法第236條第一款、第二款規定，應該以強姦罪追究其刑事責任，「嫌犯姦淫幼女應當以對其從重處罰，但他認罪認罰，建議以強姦罪判處四年以上、五年以下徒刑。」