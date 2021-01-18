她警局內慘遭性侵一夜！淫警盤查「4hrs強上3次」：我被引誘了

▲一女子慘遭警員3度性侵。（示意圖／CFP，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省合肥市一派出所33歲警員在偵訊案件的4個小時內，三度性侵一名被盤問的女性，事後承認跟女方發生性關係，但辯稱是對方自願，自己是被引誘的，甚至傻眼供述「她反抗是太興奮」。日前，該警員日前被判刑4年6月，點燃外界怒火，認為判決過輕。

據《東方網》報導，33歲的張雲龍是合肥市公安局廬陽分局雙崗派出所警員，為查辦一起組織賣淫案，2019年10月17日凌晨1時許，酒後帶領2名輔警以「核查相關違法犯罪線索」為由，指示旅館工作人員刷卡進入李女房間，之後將女子帶回警局偵訊。

想不到，李女凌晨1時多到清晨5時多在警局內，慘遭張雲龍三次性侵。期間，受害女的朋友到賓館尋人，也被警方帶到警局看管。

2019年10月17日9時許，李女向合肥市公安局刑警支隊報案。9時30分至12時40分，經法醫檢查，李女面頰部紅腫、右手手背靠近手腕部青紫、右腿膝關節上方內側青紫。

21時許，張雲龍主動到合肥市公安局刑警支隊說明情況，自稱性關係發生屬實，但這一切是女方自願，但在庭審過程中，他就李女身體傷情不能作出合理解釋。

事後，當地法院一審判張雲龍入獄4年半。涉事警員卻認為量刑過重，提出上訴。2020年11月24日，合肥中院作出二審裁定，維持一審以強姦罪判處張雲龍有期徒刑4年6個月的判決。

合肥中院在二審判決書中稱，張雲龍借警員的身分對被害人進行審查盤問，並違背婦女意志，使用暴力強行與婦女發生性行為，行為已構成強姦罪。

對於外界認為量刑過輕的質疑，大陸多名律師表示，「知法犯法、罪加一等」只是民間的說法，沒有法律依據，「但該案暴露出執法人員的不規範，當地公安系統應開展整頓。」

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