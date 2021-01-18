脅迫性交+拍片：不配合就報警！8少女嚇傻獻身…變態軍人下場曝

▲簡姓男子2020年初在臉書上認識了少女涼涼，為了能與她發生關係，竟以自己軍人身分威脅。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／嘉義報導

簡姓男子2020年初在臉書上認識15歲少女涼涼（化名），為了能與她發生關係，簡男竟以自己職業軍人的身分，傳訊恐嚇涼涼，「妳拒絕我…我只好報警讓妳入獄」等語，嚇得涼涼只好乖乖服從。案經報警，簡男又被挖出多起威脅未成年性交的案件，嘉義地院審結判他有期徒刑20年6月；至於民事部分，法官判他須賠償涼涼80萬元及涼父10萬元。可上訴。

簡男高職畢業後即簽進陸軍擔任職業軍人，服役期間他多次透過IG及FB結識未成年少女，與他們交往並脅迫發生關係，且過程中一旦少女拒絕性交，他就會以自己的軍人身分恐嚇施壓。

簡男2020年1月初為了求少女涼涼與自己發生關係，竟以臉書傳送，「我是職業軍人，妳拒絕我，我才會生氣…我只好報警讓妳入獄」等語威脅。涼涼心生畏懼，只好應允隔日在嘉義市區與簡男碰面，並一同至北榮街上一MTV包廂內性交。

事件曝光後，警方經查發現受害少女多達8人，皆為未成年，年紀最小者還只有12歲！據判決，簡男犯案手法大同小異，在社群媒體與少女互動到一個階段，就會要求她們於視訊中裸露私密處，自己則使用螢幕錄影功能偷偷錄下，後續待雙方交往再要求性交，一旦少女不肯，他就會以軍人身分威脅，「繼續不讀不回…我先報案了喔」、「妳配合，我就不會叫（警察）不會把事情鬧大」、「你是處女嗎？我可以不威脅阿，只要妳給我就好」，以此話術恫嚇少女出賣自己的身體，並於每次性交時都拍攝影片，供自己日後觀賞。

嘉義地院審理時勘驗相關證據，認為簡男年紀輕輕就以如此惡劣的方式侵害少女性自主權，造成多名少女身心受創，最後依違反「兒童及少年性剝削防制條例」等8罪，判他有期徒刑20年6月；民事部分因涼涼另有提告求償，法官判他需賠償涼涼及其父親共90萬元。可上訴。

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