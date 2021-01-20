LIVE／台北燈節、年貨大街辦不辦？柯文哲說明北市「大型活動防疫計畫」

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

部立桃園醫院院內感染持續擴大，中央流行疫情指揮中心19日表示，考量集會活動通常人潮擁擠，強烈建議集會活動取消或延後辦理，各縣市也陸續在晚間宣布取消大型活動。針對2月26日即將登場的台北燈節是否如期舉辦？台北市長柯文哲20日上午10時率台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤等人一同召開記者會，由《ETtoday新聞雲》全程直播。

2021年台北燈節預計將在2月26日至3月7日登場，此次地點首度移師至艋舺地區，北起貴陽街南至艋舺大道、西自西園路東到康定路，劃分「七彩」、「八寶」、「新世界」三個燈區，分別表現「現代潮流」、「傳統文化」、「科技未來」3個面相。

而台北燈節預計在2月26日開幕當天邀請超重量級卡司金曲歌后魏如萱、曾獲葛萊美獎的音樂家JAMII兩大天王天后攜手演出揭開序幕，開幕點燈後則由搖滾天王伍佰& China Blue壓軸。除此之外，台北燈節連續10天都有表演節目，就是希望High翻整個艋舺。

但就在台北市政府於19日下午召開台北燈節行銷活動同時，中央流行疫情指揮中心公布，部桃醫院群聚染疫擴大，再增加4例新冠肺炎本土病例，且皆為案863染疫護理師接觸者，包含2名家人（案864、865）、1名工作接觸的護理師（案868）、1名住院病患外籍看護（案869）。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也提到，集會活動主辦單位應遵循公眾集會，評估活動舉辦必要性及相關風險程度；而針對台灣燈會，則是「強烈建議」如果無法做好萬全準備，就延遲或是不要辦。隨後，行政院也在19日下午3時緊急召開記者會，宣布今年將在新竹舉辦的台灣燈會取消。

面對台灣燈會取消，各地方縣市陸續宣布取消或延期大型活動，而台北市政府首當其衝的大型活動，便是1月28日要進行的台北年貨大街，以及2月26日將登場的台北燈節。

柯文哲19日下午在出席110年119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮時，被媒體詢問台北燈節是否會取消？柯文哲僅說，20日會召開記者會公布措施，「如果他說要全部停，我們也可以停啊！」但現在還不曉得疫情嚴重到什麼程度。

據了解，台北市政府也緊急在19日傍晚召開內部會議，討論台北燈節防疫相關規劃，讓原本幾乎都在下午5時左右公布柯文哲隔日行程的媒體事務組，拖到晚上7時30分才公布柯文哲行程規劃，確定20日上午召開北市大型活動防疫計畫說明記者會，與會人士包括黃珊珊、蔡炳坤、以及衛生局和觀傳局等局處首長，並將柯文哲原本要參加的交通局行程，臨時改由台北市副市長彭振聲出席。

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