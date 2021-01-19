早上才發文「最糟情況」成真了！醫：外籍看護這例讓我頭皮發麻

▲化學兵赴部桃進行消毒作業。（圖／記者沈繼昌攝）

記者周亭瑋／綜合報導

部立桃園醫院群聚感染持續擴大，前台大醫院感染科醫師林氏璧早上才在臉書發文指出，「若接下來出現原本匡列對象以外的人，或是在另一個病房出現案例，那狀況真的不妙！」沒想到一語成讖，對於案869確診的外籍看護，他更不禁擔憂，「這例令我頭皮發麻。」

衛生福利部桃園醫院群聚案今（19日）再增4例，皆為案863染疫護理師的接觸者，包括2名家人（案864、865）、另一名護理師（案868）及1名住院病患外籍看護（案869）。

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對此，前台大醫林氏璧在臉書驚呼，「9B病房越南看護...麻煩了，又多了一個病房。她不在之前匡列之中，而外籍看護常常是全院趴趴走交流的，這例令我頭皮發麻。」

▲衛生福利部桃園醫院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

拉回7個多小時，當時林氏璧就提到，「如果接下來出現了原本匡列對象以外的人，或是在另外一個病房出現了案例，那狀況真的不妙了。此院內群聚可能繼續擴大，甚至要擔心散到社區，從而造成社區感染。」

他也強調，這時社區口罩覆蓋率和洗手遵從度，可否和去年那幾個月一樣，成功把感染鏈斷開，那就要靠民眾的配合了。

另外，他呼籲，「整個北部都該繃緊神經，是時候要重建口罩天網，減少群聚了。不要去那個今天開幕的店！我都打算半年後再去了。人擠人在現在肯定不是好事，大家陪我宅在家看日劇吧！」

▼部桃群聚感染關係圖。（圖／王譯萱製）