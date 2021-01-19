「台灣燈會」31年來首度停辦！林智堅274字訴：沈重的決定

記者彭懷玉／台北報導

疫情加劇，2021台灣燈會今（19日）宣布取消，2021年將成31年來首度停辦的台灣燈會。對此，稍早新竹市長林智堅也於臉書發文，274字說這是沉重的決定，希望國人諒解。

▲2021台灣燈會以「乘風逐光」為主燈，今年遇疫情停辦，日後待疫情趨緩或結束時，會以適當方式呈現。（圖／2021台灣燈會官網）

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原訂2月26日至3月7日在新竹市舉辦的「2021台灣燈會」，今日由行政院秘書長李孟諺、交通部長林佳龍、衛福部次長薛瑞元、新竹市長林智堅等人共同宣布停辦，林智堅今天表示，因應疫情的變化，基於防疫優先，決定停辦台灣燈會，燈會聚集百萬人潮和跨區人流，容易形成防疫破口，停辦是不得已的決定，希望國人諒解。

▲林智堅表示，因應疫情的變化，基於防疫優先，決定停辦台灣燈會，燈會聚集百萬人潮和跨區人流，容易形成防疫破口，停辦是不得已的決定，希望國人諒解。（圖／新竹市政府提供）

新竹市長林智堅稍早於臉書發文，一年多來，市府團隊及施工廠商、藝術家團隊都非常努力，六大燈區的硬體工程多接近完工，交通疏運規劃也已完成，更感謝1萬6000人次的志工力挺。藝術家們精心製作的光雕等作品，也會評估待疫情趨緩或結束時，用適當方式呈現。屆時民眾還是有機會前來新竹，欣賞各式光雕藝術作品，切記戴好口罩、勤洗手、維持社交距離，共同做好防疫措施。

▲台灣燈會在新竹今宣布取消。

新竹市長林智堅日前於燈會開幕記者會上表示，32年來，新竹第一次參與燈會盛事，這幾年準備好之後，才積極努力並向交通部爭取。林智堅說，平均年齡39歲的新竹市擁有密度非常高的古蹟，今年結合科技感、光影藝術，以未來感為主題打造，讓大家見證新舊融合城市的改變。今年不巧碰上疫情喊卡，讓不少民眾大呼可惜，不過防疫為重，支持中央和市長的決定。