　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台灣燈會」31年來首度停辦！林智堅274字訴：沈重的決定

記者彭懷玉／台北報導

疫情加劇，2021台灣燈會今（19日）宣布取消，2021年將成31年來首度停辦的台灣燈會。對此，稍早新竹市長林智堅也於臉書發文，274字說這是沉重的決定，希望國人諒解。

▲▼2021台灣燈會-『乘風逐光』未來感主燈，展現科技藝術新境界。（圖／2021台灣燈會官網）

▲2021台灣燈會以「乘風逐光」為主燈，今年遇疫情停辦，日後待疫情趨緩或結束時，會以適當方式呈現。（圖／2021台灣燈會官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原訂2月26日至3月7日在新竹市舉辦的「2021台灣燈會」，今日由行政院秘書長李孟諺、交通部長林佳龍、衛福部次長薛瑞元、新竹市長林智堅等人共同宣布停辦，林智堅今天表示，因應疫情的變化，基於防疫優先，決定停辦台灣燈會，燈會聚集百萬人潮和跨區人流，容易形成防疫破口，停辦是不得已的決定，希望國人諒解。

▲台灣燈會在新竹宣布取消。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅表示，因應疫情的變化，基於防疫優先，決定停辦台灣燈會，燈會聚集百萬人潮和跨區人流，容易形成防疫破口，停辦是不得已的決定，希望國人諒解。（圖／新竹市政府提供）

新竹市長林智堅稍早於臉書發文，一年多來，市府團隊及施工廠商、藝術家團隊都非常努力，六大燈區的硬體工程多接近完工，交通疏運規劃也已完成，更感謝1萬6000人次的志工力挺。藝術家們精心製作的光雕等作品，也會評估待疫情趨緩或結束時，用適當方式呈現。屆時民眾還是有機會前來新竹，欣賞各式光雕藝術作品，切記戴好口罩、勤洗手、維持社交距離，共同做好防疫措施。

▲台灣燈會在新竹宣布取消。（圖／新竹市政府提供）

▲台灣燈會在新竹今宣布取消。

新竹市長林智堅日前於燈會開幕記者會上表示，32年來，新竹第一次參與燈會盛事，這幾年準備好之後，才積極努力並向交通部爭取。林智堅說，平均年齡39歲的新竹市擁有密度非常高的古蹟，今年結合科技感、光影藝術，以未來感為主題打造，讓大家見證新舊融合城市的改變。今年不巧碰上疫情喊卡，讓不少民眾大呼可惜，不過防疫為重，支持中央和市長的決定。

ET快訊
壞壞後必感染！人妻「細菌暴衝腎」…夫揭超綠真相：她不讓我碰
鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她同意了
院內爆發群聚感染　國防部下令：全體官兵避免前往桃園
愛妻癌逝！-196度C冷凍50年...尪「癡等復活」　現狀曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《知識為光－成大的守護與實踐》　成大新書發表會

部桃醫院清點2組「未接觸醫護」　10多名醫師扛200病人照護

火鍋店吃4片和牛「油花失蹤」　他震驚求救：和牛長這樣嗎？

再多防護也沒用！新冠病毒2度猛攻「醫護身亡」他嘆：台灣不能變這樣

永裕興18號漂流21天仍未見10船員　漁業署：計畫將永船拖回台灣

桃園醫院8天9確診！重症醫曝正確「脫口罩」方法：放桌面是大忌

雲林2021北港燈會啟燈晚會取消　燈區照常開展

快訊／台北101點燈「7句話」力挺醫護　民眾抬頭一看泛淚搶拍

部桃醫院長錄音檔曝光！　喊話醫護：「請再撐一下」

寒假到疫情升溫！教育部急發5聲明籲各校：應評估活動舉辦必要性

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

我的不好玩！公主汪「死亡凝視」　怒瞪妹玩具...媽笑：明明買兩份

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

陸公車到站前擦撞小黃緊急煞車　女起身一半「噴飛2公尺」重摔亡

本土案例+1！北部醫院5醫護染疫　陳時中設前進指揮所：病房將關閉

《知識為光－成大的守護與實踐》　成大新書發表會

部桃醫院清點2組「未接觸醫護」　10多名醫師扛200病人照護

火鍋店吃4片和牛「油花失蹤」　他震驚求救：和牛長這樣嗎？

再多防護也沒用！新冠病毒2度猛攻「醫護身亡」他嘆：台灣不能變這樣

永裕興18號漂流21天仍未見10船員　漁業署：計畫將永船拖回台灣

桃園醫院8天9確診！重症醫曝正確「脫口罩」方法：放桌面是大忌

雲林2021北港燈會啟燈晚會取消　燈區照常開展

快訊／台北101點燈「7句話」力挺醫護　民眾抬頭一看泛淚搶拍

部桃醫院長錄音檔曝光！　喊話醫護：「請再撐一下」

寒假到疫情升溫！教育部急發5聲明籲各校：應評估活動舉辦必要性

農會選情激烈　台南地檢署結合農田水利署嘉南管理處聯手反賄

女星I級長輩壓閨蜜「頭整個陷入」　粉暴動：衝著我來，我忍乳負重！

川普「任期最後一天」行程曝光！隔天一卸任秒閃白宮　拒迎拜登

《知識為光－成大的守護與實踐》　成大新書發表會

走漏投資風聲、沒善盡督導責任　元大投信遭罰60萬

部桃醫院清點2組「未接觸醫護」　10多名醫師扛200病人照護

好心幫小貓舔毛　肥橘下秒成「坐騎」定格傻眼：現在是怎樣

鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她認同了：是好事

今彩539頭獎開出！一注800萬獎落台南

「狗狗跛腳」飼主嚇壞花萬元檢查　獸醫一看笑了：在同情你啦

生活熱門新聞

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

快訊／增4例本土個案「染疫護理師家人確診」

部桃院內感染傳社區！　專家：已是第4波傳播

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

「部立桃園醫院」終曝光　醫揭附近民眾反應

快訊／部桃群聚擴大　化學兵下午3時進駐消毒

7歲妹住漏風屋　床擠4人垃圾當牆

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

染疫護理師家人確診！曾去桃園南門市場、桃捷A7店摩斯漢堡

部桃9人確診陳時中：屬於強勢變異病毒株

金牛男旅遊超摳　女友炸：我他Ｘ就想一人吃花枝丸

更多熱門

相關新聞

不斷更新／全台大型活動取消懶人包

不斷更新／全台大型活動取消懶人包

衛福部立桃園醫院群聚感染事件截至今（19日）為止已有9人確診，原訂於2月26日在新竹登場的台灣燈會，也睽違32年首次取消，《ETtoday新聞雲》整理全台大型活動取消懶人包，提醒民眾留意。

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

即／部桃群聚擴大！院長651字首發聲

即／部桃群聚擴大！院長651字首發聲

醫護群聚擴大！桃園10措施防堵　鄭文燦：取消燈會、發福袋、團拜

醫護群聚擴大！桃園10措施防堵　鄭文燦：取消燈會、發福袋、團拜

提早38天宣布停辦台灣燈會　衛福部：做最保守判斷

提早38天宣布停辦台灣燈會　衛福部：做最保守判斷

關鍵字：

新竹旅遊台灣燈會2021台灣燈會取消影音

讀者迴響

熱門新聞

鄭爽連3任都撕破臉！陸網瘋朝聖張翰預言文

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

快訊／增4例本土個案「染疫護理師家人確診」

37分鐘肢解成5塊！兇手關鍵失誤袋屍浮出愛河

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

部桃院內感染傳社區！　專家：已是第4波傳播

更多

最夯影音

更多
鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光
王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面