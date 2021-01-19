部桃8天9人確診「傳染力變強？」　陳時中：是存在很久的病毒

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院爆發院內感染事件，短短8天來已經有9例確診，從醫護確診擴大至同住家人、院內看護染疫，外界好奇病毒傳播力是否變強、有無變異。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）日表示，該起事件感染病毒與最初武漢爆發疫情病毒不同，是現階段強勢病毒，且存在很久，美國大多為此病毒株。陳時中也說明，該病毒株非英國或者南非變種病毒。

今日新增4例本土病例，為案863護理師同住家人2名與1名同病房護理人員，還有1名住院病患的外籍看護，目前相關醫院員工隔離人數增至353人，陳時中今也宣布，居家隔離者以集中檢疫或回院隔離為原則，今明兩天會將220名病人外移到專責病房，所有樓層都做管制並全面消毒。

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染疫個案持續增加，是否意味感染變種病毒？陳時中表示，這一次在部桃造成傳染的病毒株，是基本變異的病毒株，與最初第一波疫情的病毒株不一樣，屬於目前全世界流行的強勢病毒株。這種強勢病毒株已經存在很久，目前美國患者大部份都是感染該種病毒，而它也並非大家日前特別關心的南非或英國變種病毒。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，根據世界衛生組織資料，自去年武漢爆發疫情以來，全球主要有4種變異株在流行。所謂變異株就是病毒突變導致致病力、傳播力改變。目前院內造成傳播的病毒株為D614G，正是去年2月、3月在歐美流行，後來國內自歐美返國潮發現的確診者也以這株為主。