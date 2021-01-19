捐物資挺醫護！對比SARS台灣改變了　林俊憲： 關鍵在資訊透明

▲衛生福利部桃園醫院。（圖／記者林振民攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

衛生福利部桃園醫院院內群聚感染的疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心19日宣布新增4例新冠肺炎確診案例，累計共有9人染疫。民進黨立委林俊憲今（19）日指出，比起17年前SARS的景象完全不同，民眾非但沒有恐慌還幫醫護加油打氣，關鍵就在「資訊透明」，現在回頭來看，每日記者會的效果遠遠超過原先的預期。

林俊憲在臉書指出，近日桃園院的疫情不斷升溫，但民眾不但沒有恐慌，還不斷送物資給這些第一線的醫護人員，幫他們加油打氣，對比於當年造成封院的SARS疫情，大眾對於流行病的態度已經從害怕躲避轉變為正向面對。

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林俊憲認為，當年SARS中最慘烈的和平醫院封院事件，就是資訊不透明的後果。那些醫護在毫無準備的情況下突然被關在醫院裡，他們無助絕望的畫面又透過新聞轉播24小時播送給每個台灣人，「大家都不知道發生什麼事，都在想自己會不會是下一個？於是疫情雖然沒有擴散，但台灣人的信心全部被摧毀，那年的經濟也受到重創。」

在經過SARS疫情後，林俊憲認為，台灣從中學到了兩個寶貴教訓：第一，流行病防治不只是醫學問題而已，同時還是社會心理學的問題。第二，要讓所有人都加入防疫作戰，就要讓每個人都知道現在發生什麼事。「政府知道什麼，民眾也會知道什麼，這就是指揮中心在疫情初期每天開記者會的原因。」

對於桃園醫院近期的疫情擴大，林俊憲感嘆說道，雖然這次的事件是不幸的，但這同時也是一個重要的指標，看台灣是否能夠繼續在疫情演變成持久戰的情況下維持良好表現。而民眾的反應也證明我們是成功的，「大家不再害怕，因為人人都有意識自己是防疫的一份子，疫情自然不容易擴散開來。看到如今台灣人的反應，對比當年SARS的慘烈，台灣真的不一樣了。」

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