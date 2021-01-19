　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「這是沈重的決定」　林智堅曝台灣燈會停辦三大關鍵

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今(19)日偕同行政院秘書長李孟諺、交通部長林佳龍、衛福部次長薛瑞元，共同宣布因應武漢肺炎疫情變化，原訂2月26日至3月7日在新竹市舉辦的「2021台灣燈會」停辦。林智堅表示，燈會聚集百萬人潮和跨區人流，容易形成防疫破口，停辦是不得已的決定，希望國人諒解。

▲因應新冠肺炎疫情變化，2021台灣燈會停辦。。（圖／新竹市政府提供）

▲因應新冠肺炎疫情變化，2021台灣燈會停辦。。（圖／新竹市政府提供）

因應疫情變化，上週林智堅向交通部及中央疫情指揮中心反映外界對於燈會可能影響防疫的疑慮，經行政院蘇貞昌院長19日邀林佳龍部長、林市長，以及疫情指揮官陳時中研商，做出停辦2021台灣燈會的決定。

林智堅表示，「這是沈重的決定」，國際疫情嚴峻，國內疫情也升溫，國人健康、防疫應優先考量，2021台灣燈會停辦有三大關鍵因素，首先，流行疫情指揮中心曾發函請各縣市政府，做好歲末年終大型活動防疫，其中提到需實聯制、禁食令，但台灣燈會是城市型燈會，預計將有百萬人次的跨區移動，難以做到防疫標準。

他說，第二，國內疫情持續升溫，應以國人健康第一、防疫優先，第三，新竹市人口密集，又是半導體重鎮，許多竹科企業近日都來傳達停辦聲音，避免群聚又增加染疫風險。

林智堅說，燈會規模盛大，市府除各局處同仁全體投入，還另外召募1萬6000人次的志工，目前志工召募的人數已接近達標，他非常感謝報名參加的志工，也對廣大的鄉親和關心的市民表達由衷感激。

李孟諺表示，部立桃園醫院感染持續嚴峻，疫情持續升溫，今早蘇貞昌院長特別邀集林智堅市長、林佳龍部長和陳時中部長會商，考量燈會為開放型，實名制難以執行，一致決議燈會停辦。針對其他有舉辦燈會縣市，衛福部將請主辦單位考量燈會活動場地，提高防疫作為或縮小規模舉辦。

林佳龍也指出，這是很艱難的決定，大家共同支持2021台灣燈會停辦，交通部也請觀光局全力協助市府善後，會協助藝術家將作品完成，研究適當形式與時機呈現，新竹市舉辦的燈會是城市型較為特殊，他表示，市府綜合考量所面臨實際挑戰，交通部將支持與協助，做好停辦相關措施。

薛瑞元指出，國內出現本土案例，是否有擴及社區尚未可知，加上目前正值秋冬高峰期，台灣燈會已經預期將有多人聚集，超前部屬才能降低損失，作最保守的判斷。

市府也指出，2021台灣燈會已籌備一年，六大燈區的硬體工程多接近完工，交通疏運規劃也已完成，對於藝術家們精心製作的光雕等作品，除協助完成，待疫情趨緩或結束時，評估用適當方式來呈現藝術家們的作品，對於所有參與燈會的廠商及藝術家團隊，會依據契約支付款項，確保廠商的權益。

ET快訊
壞壞後必感染！人妻「細菌暴衝腎」…夫揭超綠真相：她不讓我碰
鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她同意了
院內爆發群聚感染　國防部下令：全體官兵避免前往桃園
愛妻癌逝！-196度C冷凍50年...尪「癡等復活」　現狀曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

農會選情激烈　台南地檢署結合農田水利署嘉南管理處聯手反賄

新北除外來種「斑腿樹蛙」大作戰　農業局持續清除防止擴散

「嘉義大善人」陳盈助驚傳疑涉賭博網站洗錢　檢警查獲7000多萬

過去一年部桃辛苦了！彰衛生局長葉彥伯聲援：感謝院長及全體醫護

黃偉哲宣布：台南月津港燈節、鹽水蜂炮及春節大型活動取消　

快訊／台南市長黃偉哲：鹽水蜂炮、台南燈節通通取消！

台南「火神護祐、平安祈福」點燈儀式　黃偉哲：祈求市民平安幸福

桃園各學校結業式取消改成線上或廣播　市府尾牙取消

屏東消防歐建宏、義消王朝旗　獲2020「鳳凰獎」楷模

台南新市火車站觸電意外　2灌漿工人灼傷送醫救治

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

我的不好玩！公主汪「死亡凝視」　怒瞪妹玩具...媽笑：明明買兩份

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

陸公車到站前擦撞小黃緊急煞車　女起身一半「噴飛2公尺」重摔亡

本土案例+1！北部醫院5醫護染疫　陳時中設前進指揮所：病房將關閉

農會選情激烈　台南地檢署結合農田水利署嘉南管理處聯手反賄

新北除外來種「斑腿樹蛙」大作戰　農業局持續清除防止擴散

「嘉義大善人」陳盈助驚傳疑涉賭博網站洗錢　檢警查獲7000多萬

過去一年部桃辛苦了！彰衛生局長葉彥伯聲援：感謝院長及全體醫護

黃偉哲宣布：台南月津港燈節、鹽水蜂炮及春節大型活動取消　

快訊／台南市長黃偉哲：鹽水蜂炮、台南燈節通通取消！

台南「火神護祐、平安祈福」點燈儀式　黃偉哲：祈求市民平安幸福

桃園各學校結業式取消改成線上或廣播　市府尾牙取消

屏東消防歐建宏、義消王朝旗　獲2020「鳳凰獎」楷模

台南新市火車站觸電意外　2灌漿工人灼傷送醫救治

農會選情激烈　台南地檢署結合農田水利署嘉南管理處聯手反賄

女星I級長輩壓閨蜜「頭整個陷入」　粉暴動：衝著我來，我忍乳負重！

川普「任期最後一天」行程曝光！隔天一卸任秒閃白宮　拒迎拜登

《知識為光－成大的守護與實踐》　成大新書發表會

走漏投資風聲、沒善盡督導責任　元大投信遭罰60萬

部桃醫院清點2組「未接觸醫護」　10多名醫師扛200病人照護

好心幫小貓舔毛　肥橘下秒成「坐騎」定格傻眼：現在是怎樣

鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她認同了：是好事

今彩539頭獎開出！一注800萬獎落台南

「狗狗跛腳」飼主嚇壞花萬元檢查　獸醫一看笑了：在同情你啦

地方熱門新聞

台南罹癌孝子舉鐵架叫賣　站6小時腿軟

1人20元就載　白牌車吃10萬罰單

檢警疑「嘉義大善人」涉賭博網站洗錢

為楊志良抱屈　桃園醫界大老發聲

部桃群聚染疫！彰化衛生局長聲援

新北汐止、淡水重大交通路廊工程起手式

快訊／黃偉哲：取消鹽水蜂炮！

台南燈節、鹽水蜂炮取消　

2022韓國瑜別來　罷王成功桃園人表態

桃園各學校結業式取消改成線上或廣播

台南119「火神護祐、平安祈福」點燈儀式

疫情升溫　桃園衛生局啟動4項措施

月津港燈節10年前夕　水域景觀璀璨變身

台南市議會臨時會開幕

更多熱門

相關新聞

台灣燈會停辦！林智堅：沈重的決定

台灣燈會停辦！林智堅：沈重的決定

疫情加劇，2021台灣燈會今（19日）宣布取消，2021年將成31年來首度停辦的台灣燈會。對此，稍早新竹市長林智堅也於臉書發文，274字說這是沉重的決定，希望國人諒解。

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

即／部桃群聚擴大！院長651字首發聲

即／部桃群聚擴大！院長651字首發聲

醫護群聚擴大！桃園10措施防堵　鄭文燦：取消燈會、發福袋、團拜

醫護群聚擴大！桃園10措施防堵　鄭文燦：取消燈會、發福袋、團拜

提早38天宣布停辦台灣燈會　衛福部：做最保守判斷

提早38天宣布停辦台灣燈會　衛福部：做最保守判斷

關鍵字：

2021新竹燈會影音

讀者迴響

熱門新聞

鄭爽連3任都撕破臉！陸網瘋朝聖張翰預言文

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

快訊／增4例本土個案「染疫護理師家人確診」

37分鐘肢解成5塊！兇手關鍵失誤袋屍浮出愛河

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

部桃院內感染傳社區！　專家：已是第4波傳播

更多

最夯影音

更多
鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光
王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面