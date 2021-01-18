台南市議會臨時會開幕　黃偉哲期望治安更安定市民更健康

▲台南市議會臨時會開幕，台南市政府由市長黃偉哲率各局處首長列席。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市議會第3屆第7次臨時會18日開幕，由召集人郭信良議長主持，台南市政府由市長黃偉哲率各局處首長列席。



有關議員關心台南市警察局長在這2年間頻繁更換，台南市長黃偉哲回應表示，警政首長很重要的是要能夠擔負起責任，2020年10月，市府針對長榮大學馬國女大生發生的事件做專案報告，當時議會中許多議員對於警察有無吃案、有無偵查，以及警察有沒有負起責任等議題都多所指教，他尊重議員先進們對治安問題的指正，也努力去改善。





黃偉哲說，治安工作沒有最好，因為做得怎麼好，人家都還是在裡面可以找出未盡完善的地方，台南市政府會一步一步來做，包括警紀的加強、治安、交通的整頓，詐騙及竊盜案件的減少等，他會和警察同仁一起努力。



黃偉哲再次強調，警察能夠把事情做好是最重要的，在執行公務的過程中，若有出現吃案或違反制度、警紀不彰的，他都要一一糾舉出來，相信新任的局長方仰寧，一定能根據前任幾位局長的努力，把事情做好。





本次臨時會訂1月18日至27日召開，市府將分別於1月22日及25日上午進行「本市針對含萊克多巴胺進口豬之因應措施」以及「協助弱勢團體過好年之各項社會福利措施」兩項專案報告，以解社會疑慮。



議長郭信良表示，日前於政黨黨團協商討論台南市議會各委員會所屬市府局處調整建議方案，2021年度維持原辦法，並於今年度公布調整方案送大會

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