林智堅：台灣燈會停辦決定非常沉重　百萬跨區人流難達成實聯制

記者蕭羽耘／台北報導

由於部立桃園醫院院內感染的疫情不斷擴大，因應過年人潮群聚，中央宣布取消2021在新竹舉辦的台灣燈會，市長林智堅19日表示，考量今年燈會實聯制實施困難，往年燈會人流超過百萬，且是跨區人流，停辦決定非常沉重，國人健康不可有風險。

部立桃園醫院院內感染擴大，19日新增4例本土病例，為案863同住家人2名與1名同病房病患，還有1名住院病患的外籍看護。指揮中心今天宣布，相關醫院員工隔離人數增至353人。

台灣燈會預計在2月26日到3月7日在新竹市舉辦。行政院19日下午3點召開記者會宣布，取消今年在新竹舉辦的台灣燈會。

有鑑於今年燈會是城市型為主題，林智堅說，相關規定比較不容易執行，與行政院蘇院長、交通部長林佳龍部長協調，決議停辦，這個決定非常沉重，因為燈會花了很大心力，包含策展人、藝術家共同參與。

林智堅說，去年12月25日指揮中心發文給各級政府，提醒大家在歲末年終，增加相關傳播風險防疫工作，考量疫情升溫，防疫指引裡面，實聯制、飲食限制難達成，燈會幾乎每一年，人流超過百萬，且是跨區人流。

至於停辦原因，林智堅以三點表示，首先是，實聯制在開放式會場執行困難，他說明，燈會規畫是城市型，人流掌握不易。

林智堅說，其次是飲食限制困難，許多燈會景點都需要排隊，考量小孩在排隊時可能會躁動，家長需要以點心、飲料安撫，飲食限制難以達成。

最後，林智堅強調，新竹市人口密集，半導體重鎮，竹科企業先前建議市府考慮停辦，因擔心員工來參加燈會，而導致疫情增溫。

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，林智堅說，這一周以來台灣也有些變化，雖然不忍取消，但仍嚴肅來面對課題，與交通部長、疫情指揮中心協調、溝通，仍認為防疫優先。

▼行政院召開台灣燈會受疫情影響停辦說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

