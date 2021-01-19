指揮中心公文曝「天網」抓趴趴走　警局連線五大電信10分鐘一通簡訊

▲行政院召開記者會，宣佈新竹市台灣燈會停辦。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院19日召開記者會，宣布今年2月的台灣燈會取消。新竹市政府也特別出示衛福部的公文，內容指出，指揮中心將協請電信業者協助，若有自主健康管理者進入大型活動會場，將持續每10分鐘發送告警簡訊給自主健康管理者及轄內所提報之告警簡訊發送管理者，直到該民眾離開活動會場或活動結束為止。

公文指出，為避免歲末年終密集大型集會活動增加社區傳播風險，請貴府協助提供轄內跨年到110年元宵節活動之大型活動相關資訊，加強對於受管制對象的管理。

公文提到，因應近期各地相繼舉辦歲末節慶活動，考量該等活動具有人潮壅擠、參加者長時間且近距離接觸不特定人士的特性，為避免造成社區傳播風險，本中心業以公布相關防疫規範，包括全程戴口罩、量測體溫、實聯制、增加公共空間消毒頻率、提供充足手部清消用品、飲食限制，以及有症狀者、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者不得參加，並請參加民眾攜帶手機等。

公文內也請收函的地方政府，加強督導大型集會活動之主辦單位，於活動前即活動現場加強宣導自主健康管理者不得參加大型集會活動，本中心將協請電信業者協助，倘有自主健康管理者進入大型活動會場，將持續（每10分鐘）發送告警簡訊予自主健康管理者及轄內所提報之告警簡訊發送管理者，直至該民眾離開活動會場或活動結束為止。

地方政府需依格式提供轄內跨年制明年元宵節期間的大型集會活動相關資料，包含活動名稱、活動起始／結束時間、活動地點座標及告警簡訊發送管理者之聯絡手機等資訊。

而為避免定位飄移或收訊不良等持續不可抗拒因素，致告警訊息異常發送，公文也要求收函的地方政府，警察局的專用電話窗口於確認後可直接聯繫五大電信業者窗口處理，也就是比照居家檢疫告警異常方式處理。