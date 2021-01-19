石木欽案爆司法官不當接觸富商　時力要求公布涉案法官名單

▼時代力量黨團舉行「廉政規範兩套標準，吃飯收禮查無不法–這種司法人民如何信賴？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前公務員懲戒委員會委員長石木欽爆出與富商翁茂鍾不當接觸，司法院、法務部18日調查結果，調查標準包括接受宴請5次以上及接受餽贈襯衫5次以上。對此，時代力量立法院黨團19日要求，司法院跟法務部應提出完整的調查報告，包含所有參加過宴飲及收受襯衫者之名單，時力也會在總預算審查時嚴格要求交出調查報告。

石木欽案爆出多名司法官與佳和董事長翁茂鍾翁茂鍾不當接觸，法務部18日公布調查報告，11名檢察官、檢察長及9名調查人員將依情節行政議處或司法調查，與翁男相關4案將重啟調查。

對此，時代力量黨團19日上午召開「廉政規範兩套標準，吃飯收禮查無不法–這種司法人民如何信賴？」記者會，針對寬鬆廉政標準所造成守法司法人員之不公現象，以及政府忽視懲戒不當之後果提出質疑。

▲時代力量黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量黨團總召邱顯智表示，石木欽案牽扯出的涉案司法人員多達上百位，截至目前為止，並未見到司法院以及法務部針對該起弊案，並對社會表達任何誠意與歉意。

邱顯智指出，無論是司法院「應酬吃飯不到5次、收襯衫不到3次、高級補品禮盒不到3盒」的533原則，或是法務部「受招待5次以上、收受襯衫超過5件」的55原則，皆是對司法人員非常寬鬆的廉政標準，然而對基層公務人員、基層檢察官與基層法官，卻未見以此寬待標準對待。

時代力量黨團副總召陳椒華則認為，石木欽事件凸顯司法體制已經生病，根據司法院、法務部公布調查之結果，司法院雖然否認存在「533原則」，記者會卻僅公布限定於「不當往來次數較多者」，對於非「不當往來次數較多者」所存在黑數則不得而知。

▲時代力量黨團副總召陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）



邱顯智說明，現行「公務員廉政倫理規範」已經有禮品收受的具體標準，此次司法機關卻以「次數」做為調查基準，這樣的雙重標準令人難以接受，呼籲司法機關應該公佈這些襯衫與補品的價格以確認是否符合廉政規範，否則現行的寬鬆標準非常離譜。

邱顯智也要求，司法院與法務部應依據現行「公職人員財產申報法」的相關規定，全面清查涉案司法人員的財產及是否有申報，應依法擴大調查涉案官員有無不當利益往來或不明來源財產，甚至對於涉案司法人員過去所承辦的案件，如果有相關事證出現，更應該秉持勿枉勿縱的原則重新檢視。

時代力量黨團幹事長王婉諭指出，此次弊案不僅是醜聞，更再次重創司法公信力，司法院及法務部理應對弊案誠實以對、公開透明，正面面對涉案司法官種種不當行為，才能挽回國人信心。

王婉諭說明，時代力量黨團已經請司法院與法務部提供完整的調查報告，司法院卻以本案還在監察院調查中拒絕提供，法務部則是答非所問，甚至拿記者會簡報跟新聞稿搪塞。

王婉諭強調，司法院跟法務部應提出完整的調查報告，包含所有參加過宴飲及收受襯衫者之名單，並以職務是否有無利害關係作為區分和說明，司法院和法務部應好好說明，才能讓國人了解，重拾對司法的信心。

王婉諭表示，時代力量黨團已提出相關預算提案，要求法務部與司法院一個月內，向立法院及國人公布完整的調查報告，完整公布所有涉案情況，也呼籲朝野黨團一起支持這項凍結案，要求司法院、法務部正面面對、檢討這起重創司法公信力的弊案，以挽回國人對司法的信心。

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