小學數學好難！王婉諭小孩2大題空白　網看完笑留：有點可愛...



▲王婉諭分享小鯨魚的考卷。（圖／取自王婉諭臉書，下同）

記者蕭羽耘／台北報導

現在小學生的考題，常常難倒家長，最近是各級學校的期末考週，立委王婉諭18日就分享，自家小孩「小鯨魚」的數學考卷，竟然有兩大題都沒有寫、完全空白，理由竟出乎意料之外。

王婉諭在臉書分享，小鯨魚的數學算是不錯，基本上學校課程對他來說沒問題，但遇到寫考卷，不是接近滿分，就是因為卡關導致只在及格附近。像上週的考卷，兩大題都卡關，第四、第五大題全部空白。

只見考卷第四大題是，比比看「比較小的在（）裡打勾」，王婉諭說，小鯨魚把每個圓形很認真地都量了又量，很困惑地表示「還是量不出來哪個比較小」。

至於第五大題，小鯨魚則想了很久，然後向王婉諭說：「老師還沒教小數，一點六加二我算不出來。」這時王婉諭才懂，原來小鯨魚不是不會數學，而是看不懂題目的意思。

她因此提醒家長們，小孩分數不好，真得不用太擔心，有時候不一定是不會，如果真的是不會，每個小孩學習步調不同。

這則貼文引起許多父母共鳴，網友覺得有趣、可愛，紛紛留言，「孩子的人生不是只有分數！」、「小鯨魚真的很認真思考耶！有邏輯思維」、「謝謝你完全安慰到我了」、「我們家的小孩也有發生過」、「怎麼覺得有點可愛」。