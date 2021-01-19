網諷「沒分艙分流才院內感染」　名醫吐真心話！1關鍵秒打臉酸民

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

部立桃園醫院院內群聚感染持續擴大，目前已累計5名醫護確診，對於外界質疑醫院未做好分艙分流，胸腔重症醫師蘇一峰忍不住吐槽，「班表能排出來就不錯了！」另外，也有台大醫認為，院內感染與此無關，但確實要檢討SOP。

在替染疫醫護加油打氣的聲浪中，也有輿論劍指醫院沒有分艙分流，住院醫師到處照顧病人才會院內感染。對此，蘇一峰在臉書發文反駁，「內科與胸腔重症缺人好多年了，你知道嗎？內科胸腔重症醫師沒人選，班表能排出來就不錯了，分艙分流也要有人力啊！」

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而網友們也紛紛感嘆，「在目前疫情危急情況下，不能讓他們在前線獨自苦撐，衛福部也許要考慮從其他醫院派人力支援」、「人力夠的話需要這樣操嗎？邏輯有夠差的」、「制度不改，人民跟醫師都是受害者．只有官員沒事！官位保住就好」、「吃米不知米價的寫照」、「勇敢發聲！我們挺你」。

po文一出，臉書粉專「有你關懷 台灣醫療不沉默」也轉發附和，直言「為什麼做不到分艙分流？人不夠啦。為什麼人不夠？健保長期低廉給付壓榨醫療，榨乾了......。」

值得一提的是，台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎指出，分艙分流是指保留醫療量能，與院內感染一事沒有關係，況且病毒在環境中會存活一段時間，若醫護未進行手部消毒，然後觸摸眼口鼻，就有染疫的可能，推測是環境接觸感染的可能性較高。