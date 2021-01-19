本土病毒已被阻斷　陸專家：去年4月後疫情均來自境外

▲河北省石家莊市疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

近期大陸本土疫情嚴峻，尤其東北已多日本土確診破百。對此，中國疾控中心副主任馮子健在接受官媒《央視》專訪時表示，目前大陸的疫情，跟國際上整體大流行的型態不一樣。他說，自去年4月後發生的疫情，病毒來源都是境外輸入，儘管有病毒輸入引起局部疫情，但並沒有形成持續的傳播。

針對目前本土疫情狀況，馮子健表示，最主要就是兩個地方的疫情相對比較嚴重，一個是河北，以石家莊、邢台為中心，目前這起的疫情病人還在增加，另外一個就是東北，特別是黑龍江，以綏化為中心；除此以外，就是由這兩個地區，石家莊和綏化地區傳到外地的小規模疫情，還是輸入疫情引起的局部爆發。

▲中國疾病預防控制中心副主任馮子健。（圖／翻攝央視）

但他強調，現在大陸疫情的傳播，都是境外輸入帶來的病毒所致。馮子健說，從去年4月份以後發生的所有境內大大小小規模的疫情，病毒來源都是從境外輸入的，其中包括冷鏈物流、運輸工具等，早期在中國大陸傳播的病毒已經被阻斷了。

馮子健認為，目前，大陸嚴防死守的策略總體上非常成功，儘管有病毒輸入引起局部疫情，但並沒有形成持續的傳播，跟國際上整體大流行的形態不一樣。他還補充，現在大陸已在三個地方，檢測到入境人員感染新的變異病毒，但沒有造成傳播，在口岸就被檢出了。

面對外界擔心多地局部爆發的疫情，會不會造成去年的情況捲土重來，應如何防範。馮子健認為，需要不斷監控新冠病毒，和全球合作一起來看病毒的傳播範圍，是不是在什麼地方已經變成了主導的流行毒株，以及它播散的範圍；另外，新的疫情輸入方式帶來挑戰，現在對進口貨品檢測的力度越來越大，檢測的抽檢率也在提高；對接觸這些物品的人要加強監控管理，防止他被感染，進而造成進一步的傳播。

據大陸國家衛健委19日晨通報，1月18日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例118例，其中境外輸入病例12例（上海4例，浙江3例，廣東3例，山西1例，陝西1例），本土病例106例（吉林43例，河北35例，黑龍江27例，北京1例），新增無症狀感染者91例（境外輸入11例）。

目前，大陸現有確診病例1387例（其中重症病例61例），累計治愈出院病例82432例，累計死亡病例4635例，累計報告確診病例88454例，現有疑似病例2例。

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