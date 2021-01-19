　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

本土病毒已被阻斷　陸專家：去年4月後疫情均來自境外

▲▼河北省石家莊市疫情。（圖／路透社）

▲河北省石家莊市疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

近期大陸本土疫情嚴峻，尤其東北已多日本土確診破百。對此，中國疾控中心副主任馮子健在接受官媒《央視》專訪時表示，目前大陸的疫情，跟國際上整體大流行的型態不一樣。他說，自去年4月後發生的疫情，病毒來源都是境外輸入，儘管有病毒輸入引起局部疫情，但並沒有形成持續的傳播。

針對目前本土疫情狀況，馮子健表示，最主要就是兩個地方的疫情相對比較嚴重，一個是河北，以石家莊、邢台為中心，目前這起的疫情病人還在增加，另外一個就是東北，特別是黑龍江，以綏化為中心；除此以外，就是由這兩個地區，石家莊和綏化地區傳到外地的小規模疫情，還是輸入疫情引起的局部爆發。

▲▼中國疾病預防控制中心副主任馮子健。（圖／翻攝央視）

▲中國疾病預防控制中心副主任馮子健。（圖／翻攝央視）

但他強調，現在大陸疫情的傳播，都是境外輸入帶來的病毒所致。馮子健說，從去年4月份以後發生的所有境內大大小小規模的疫情，病毒來源都是從境外輸入的，其中包括冷鏈物流、運輸工具等，早期在中國大陸傳播的病毒已經被阻斷了。

馮子健認為，目前，大陸嚴防死守的策略總體上非常成功，儘管有病毒輸入引起局部疫情，但並沒有形成持續的傳播，跟國際上整體大流行的形態不一樣。他還補充，現在大陸已在三個地方，檢測到入境人員感染新的變異病毒，但沒有造成傳播，在口岸就被檢出了。

面對外界擔心多地局部爆發的疫情，會不會造成去年的情況捲土重來，應如何防範。馮子健認為，需要不斷監控新冠病毒，和全球合作一起來看病毒的傳播範圍，是不是在什麼地方已經變成了主導的流行毒株，以及它播散的範圍；另外，新的疫情輸入方式帶來挑戰，現在對進口貨品檢測的力度越來越大，檢測的抽檢率也在提高；對接觸這些物品的人要加強監控管理，防止他被感染，進而造成進一步的傳播。

據大陸國家衛健委19日晨通報，1月18日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例118例，其中境外輸入病例12例（上海4例，浙江3例，廣東3例，山西1例，陝西1例），本土病例106例（吉林43例，河北35例，黑龍江27例，北京1例），新增無症狀感染者91例（境外輸入11例）。

目前，大陸現有確診病例1387例（其中重症病例61例），累計治愈出院病例82432例，累計死亡病例4635例，累計報告確診病例88454例，現有疑似病例2例。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
又少一間！必勝客「景美餐廳歡樂吧」收攤
直擊唐吉訶德排隊人龍看不到盡頭　這些商品最多人買
「他應該叫我姑姑」陳玉珍、陳柏惟竟有血緣　相認日曝光
獨／麥當勞開通「街口支付」　4門市搶先登場
「部立桃園醫院」終曝光　醫揭附近民眾反應：台灣怎會不好？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

浙江麗水兩棲新物種現蹤　叫聲奇特命名「百山祖角蟾」

為了「台灣天團」！阿里巴巴狀告騰訊侵權　獲賠186萬

不回家過年可領4300紅包！　杭州推「十大福利」減少人潮流動

人類首次接到「外星來電」！中國天眼觀測到宇宙「閃光燈」...僅維持毫秒

考察2022北京冬奧　習近平：對辦好這屆盛會充滿信心

本土病毒已被阻斷　陸專家：去年4月後疫情均來自境外

QQ遭爆自動讀取瀏覽器記錄　騰訊致歉：數據不會上傳雲端儲存

梁振英拋「香港特首協商產生」　建制派讚新思維、泛民批開倒車

梁振英：香港特首可協商產生　不違反中英聯合聲明

武則天爽吃「兄弟丼」4男寵下場曝！　溫柔太醫不太行被女帝榨乾

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

陸公車到站前擦撞小黃緊急煞車　女起身一半「噴飛2公尺」重摔亡

我的不好玩！公主汪「死亡凝視」　怒瞪妹玩具...媽笑：明明買兩份

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

本土案例+1！北部醫院5醫護染疫　陳時中設前進指揮所：病房將關閉

浙江麗水兩棲新物種現蹤　叫聲奇特命名「百山祖角蟾」

為了「台灣天團」！阿里巴巴狀告騰訊侵權　獲賠186萬

不回家過年可領4300紅包！　杭州推「十大福利」減少人潮流動

人類首次接到「外星來電」！中國天眼觀測到宇宙「閃光燈」...僅維持毫秒

考察2022北京冬奧　習近平：對辦好這屆盛會充滿信心

本土病毒已被阻斷　陸專家：去年4月後疫情均來自境外

QQ遭爆自動讀取瀏覽器記錄　騰訊致歉：數據不會上傳雲端儲存

梁振英拋「香港特首協商產生」　建制派讚新思維、泛民批開倒車

梁振英：香港特首可協商產生　不違反中英聯合聲明

武則天爽吃「兄弟丼」4男寵下場曝！　溫柔太醫不太行被女帝榨乾

曹西平爆料約練舞「3藝人遲到放鳥」　氣炸：一句抱歉很難嗎

加1元多1位！高雄義大「越多人住越便宜」　爽吃自助晚餐、港澳料理

張艾亞尾牙「狂露黑Bra」胸前深U全是洞！上下都露…好友一看： 扯

孟加拉男送少女回家「強吻襲胸」　她淚訴：看到舌頭嘴巴就噁心

又少一間！必勝客「景美歡樂吧」收攤　員工不捨：不是完整大家庭了

美魔女愛吃宵夜46公斤身材羨煞人　三酸甘油脂高達500嚇壞

三立《戲說台灣》《甘味人生》總監收回扣逆轉改判6月

逛店民眾分享3點「購買秘訣」絕對賺！　台灣唐吉訶德開幕這樣買

新北刑大弄丟嫌犯3百萬愛彼錶　侯友宜下令嚴查：故意侵佔就法辦

新莊小客車衝對向車道　撞2機車想逃…熱心哥怒攔車：下來面對！

大陸熱門新聞

公車到站前急剎…女乘客起身重摔慘死

武則天爽吃兄弟丼　4男寵下場卻很慘

護理師勒斃醫生！分屍2000塊煮熟沖馬桶

1傳102人毒王！6天超級傳播引群體感染

陸「嬰兒霜」用了慘變大臉娃娃

地表最衰！OL1年被隔離6次

黑龍江望奎：全縣居民一律禁止離開家門　暫定一周

吃喜酒走錯場…男子霸氣掏錢全結了

陸委會籲：中共應不設前提進行兩岸對話

金礦場爆炸工人遭埋！7天後繩子動了

懷孕兒媳出軌表哥！　七旬父砍死獨子：他無能

特殊癖好害死他！唐代官員認500多名乾兒子惹禍慘死

電動車標榜快速充電「續航1000公里」 專家打臉：一定是騙子

陸：制裁在台灣問題上「表現惡劣」的美官員！

更多熱門

相關新聞

新冠篩檢比大陸貴19倍！陳時中：我們比較準　網友吵翻了

新冠篩檢比大陸貴19倍！陳時中：我們比較準　網友吵翻了

北部某醫院院內群聚感染擴大，目前已累計5例醫護確診，除了院內感染爭議，也有台商抱怨採檢費用過高，甚至有人去比較，台灣採檢費用比大陸湖北醫院高出19倍。對此，陳時中自豪地說：「因為我們比較準。」引發網友看法兩極，有人認為一分錢一分貨，但也有人不解：「別人驗不出來是說不準！我們驗不出來是說病毒太狡猾。」

證實：南非變種病毒具「1.5倍傳染力」

證實：南非變種病毒具「1.5倍傳染力」

英研究：12%新冠重症者「痊癒5個月後死亡」！

英研究：12%新冠重症者「痊癒5個月後死亡」！

巫師連5戰延期　陣中剩6名健康球員

巫師連5戰延期　陣中剩6名健康球員

富國剩餘疫苗全報廢！譚德塞：道德淪喪

富國剩餘疫苗全報廢！譚德塞：道德淪喪

關鍵字：

馮子健境外輸入新冠肺炎中國疾控中心黑龍江河北石家莊疫情肺炎病毒本土

讀者迴響

熱門新聞

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

鄭爽不簽字…孩子被當棄嬰曝超慘下場

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

女兒很吵想送養　網看完照片笑翻

沈富雄斷言：黃捷兩邊的票接近

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

點180元鹽穌雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

警察臨檢抓包偷情妻！高EQ反應被讚爆

鄭爽「找代孕反悔」韓網也震驚

鄭爽代孕風波扯出Angelababy！

公車到站前急剎…女乘客起身重摔慘死

鄭爽連3任都撕破臉！陸網瘋朝聖張翰預言文

更多

最夯影音

更多
王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」
鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面