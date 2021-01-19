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篩檢比大陸貴19倍！陳時中自豪「我們比較準」　兩派網友吵翻了

記者李佳蓉／綜合報導

北部某醫院院內群聚感染擴大，目前已累計5例醫護確診，除了院內感染爭議，也有台商抱怨採檢費用過高，甚至有人去比較，台灣採檢費用比大陸湖北醫院高出19倍。對此，陳時中自豪地說：「因為我們比較準。」引發網友看法兩極，有人認為一分錢一分貨，但也有人不解：「別人驗不出來是說不準！我們驗不出來是說病毒太狡猾。」

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮官陳時中在記者會中透露台灣自費篩檢較大陸貴原因。（圖／記者李毓康攝）

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指揮中心今公布新增1例護理師染疫（案863），為案838等人的同醫院護理師，1月12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，於昨（17）日再次採檢並於今日確診。指揮中心也宣布前進該醫院設立「前進指揮所」，由醫療應變組副組長王必勝擔任指揮官，專家小組召集人張上淳也前往醫院協助管控。

▲▼北部醫院急診外突群聚近30人，民眾傻眼：突收到採檢通知。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲部立桃園爆發院內群聚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

除了院內感染爭議不斷之外，有不少台商抱怨台灣新冠肺炎篩檢費用過高，台灣採檢一次要新台幣7000元，但是大陸湖北醫院採檢費用，換算台幣只要344元，台灣足足高了逾19倍，希望指揮中心研議調降費用。

對此，陳時中直言「因為我們比較準。」他進一步提到，自費採檢費用沒有做討論，等到這一波穩定再去討論，「大陸他們可以送一整批去都沒有驗，就有整批結果出來？在篩檢方面，很多細節都各有不同，我們可以檢討費用，但這樣相比沒有意義。」

台商抱怨台灣新冠篩檢收費高，該篇新聞一出，網友也在ETtoday新聞雲粉專酸回：「中國準確度30%，我用博杯還比較準，我收150就好」「嫌貴啊！ 那就去大陸啊，慢走不送…」「抱怨什麼？怎麼不問為什麼台灣看病這麼便宜，為什麼不跟美國一樣收一堆錢？」「說真的，醫療本來就是這樣的花費」「一分錢一分貨，哪有便宜又好的，就算要政府撥款補助，也是用我們的納稅錢啊」。

但也有網友認為：「口罩也要賺、篩檢病毒也要賺，外國回來帶病的就不用算，真是大有為政府」」「賣瓜說瓜甜，很適合做商人」「比較準這個說法也很曖昧，就是也沒100%準確，他國試劑準確度也高達80%以上，卻比他國費用多了19倍？我笑了」「這回答很難讓人信服，可以再仔細點」「別人驗不出來是說不準！我們驗不出來是說病毒太狡猾蛤！」

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