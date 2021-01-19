印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

▲全球新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

印度最新的一項研究顯示，素食者及血型O型的人，感染新型冠狀病毒的機率會較一般人來得低，因為他們體內的血清陽性率比較低，比較能夠阻擋病毒入侵體內。

根據《印度新聞信託社》（PTI）報導，印度科學和工業研究理事會（Council for Scientific and Industrial Research，CSIR）表示，他們在40個醫療機構進行對印度人民的血清調查，結果發現吃素的人體內的血清陽性率會比其他人還要低，也就是說他們感染到新型冠狀病毒的風險會比較小。研究還顯示，O型的人感染機率最低，其次是A型，AB型、B型感染的風險相對會比較高。

▲O型的人感染機率最低，其次是A型，AB型、B型感染的風險相對最高。（圖／路透）



CSIR基因組與整合生物學研究所（IGIB）表示，這項研究採取了10427名成年個體，並且參考他們的職業類型、飲食習慣、生活規律及病歷等數據，其中有1058人（佔10.14％）具有SARS-CoV-2抗體，顯示這些人感染過新冠肺炎。基因與綜合生物科學家尚塔努·聖古塔（Shantanu Sengupta）提到，素食者和使用私人交通工具、低暴露職業者的血清抗體陽性率比較低，代表這些人比較不容易感染新冠狀病毒疾病。

▲使用私人交通工具者因較少接觸到人群，比較不容易感染新冠狀病毒。（圖／取自免費圖庫pixabay）



科學和工業研究理事會旗下約有40個機構，是印度的研究核心，而IGIB也是研究細胞分子與進行新型冠狀基因組測序的醫療龍頭。這份調查研究論文共同撰稿人之一的基因與綜合生物研究所資深科學家森古塔（Shantanu Sengupta）說，這是首次在印度進行這樣的研究。