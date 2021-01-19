來自玉山的原聲天籟　23日晚用歌聲溫暖屏東

▲由屏東縣政府主辦的四海昇《屏》宛若新《聲》音樂會， 23日晚間7點半於屏東演藝廳登場 ，圖:原聲童聲合唱團。（圖／文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

由屏東縣政府主辦的四海昇《屏》宛若新《聲》音樂會， 1月23日晚間7點半於屏東演藝廳登場，邀請來自玉山的純粹天籟-原聲童聲合唱團，並結合屏東排灣族「羽．擊舞藝術」共同演出，目前票房已售出9成，喜愛音樂的民眾勿錯過欣賞機會。

「台灣原聲音樂學校」於2008年在南投信義鄉成立，這群來自玉山山麓各部落的原住民孩童，透過歌唱保存傳揚部落藝術文化，更曾受邀到香港、日本、德國、波蘭、奧地利等國家演出，用歌聲與國際接軌，讓世界聽見玉山唱歌。

繼2019年《玉山vs大武山的傳說》後，今年這群原聲孩子們再度來到屏東，希望在全球疫情肆虐的時刻，用清新純淨的歌聲以及震撼人心的打擊樂，注入一股暖意與希望。

屏東縣政府文化處表示，為降低感染風險及提升活動安全，劇場內實施實名制，並請欣賞演出之民眾須配合量額溫及全程配戴口罩，若為居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間者，或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常的民眾請勿參加活動。

這場演出屏東藝遊卡會員可享專屬優惠，活動詳情及購票方式請至屏東演藝廳官方網頁或Facebook粉絲專頁查詢。

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