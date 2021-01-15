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跑50家電器行才買到！林佳龍送「煤油暖爐」上玉山　鄭明典讚高檔

▲▼林佳龍運送煤油暖爐與暖暖包上玉山。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲林佳龍運送煤油暖爐與暖暖包上玉山。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

近日寒流頻頻南下，高山地區氣溫極凍，在高山氣象站工作的氣象局同仁無不身穿羽絨衣上班工作，交通部長林佳龍上周承諾，將運送一箱暖暖包上山，提供氣象局同仁使用。氣象局長鄭明典今日發文表示，「部長禮物上玉山，高檔！」從照片可見一台煤油暖爐，不少網友直呼「比暖暖包實用多了！」

鄭明典本月9日晚間指出，玉山北峰氣象站的氣溫持續走低，7日晚間6點半開始，最高溫只有-5.7度，低溫下探-14.1度，氣溫長時間落在零度以下。且北峰站裡面沒有暖氣，工作同仁暴露在低溫下，等於在冰櫃裡工作，還要等一星期才有得運補，到時候應該多運些暖暖包上去。

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▲▼林佳龍運送煤油暖爐與暖暖包上玉山。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲▼寒流發威，高山氣象站的同仁極需要保暖物資。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲▼林佳龍運送煤油暖爐與暖暖包上玉山。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

對此，交通部長林佳龍也出面留言，會準備一箱暖暖包，下週運補時一起運上去。今日鄭明典再度發文，並指出「部長禮物上玉山，高檔！任務圓滿，感謝空勤總隊的支援，感謝部長的關心，大家以最高的效率，給在冰櫃中工作的夥伴送上溫暖！」

鄭明典還說，「玉山站是重要的高山救援基地，所以尚有媒油儲備，數量足夠使用，我們會利用暖季把備品補足！」

▲▼林佳龍運送煤油暖爐與暖暖包上玉山。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲林佳龍幕僚轉述，大概跑了50家電器行才買到暖爐。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

據了解，林佳龍原先詢問鄭明典需要哪些物資補給，鄭明典回應暖暖包，事後林佳龍認為，應連帶運送暖爐，更能提升保暖程度。不過因為近日寒流發威，各地保暖物資大缺貨，為了找煤油暖爐，足足找了50幾家電器行，暖暖包也是找了數十家超市購買，甚至曾向電器行預定暖爐，到現場取貨時發現已被搶走。

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