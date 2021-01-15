雞湯送暖天使傳愛！屏基＋屏縣府聯手送湯　長輩：心暖了

▲屏東縣長潘孟安、屏基院長余廣亮帶著雞湯探訪屏東市方輝星、方陳素娥夫婦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府與屏東基督教醫院今（15）日辦理的「雞湯送暖天使傳愛」活動，會由郵差、7-ELEVEN物流支持配送到各鄉鎮，再由志工進行關懷訪視，將雞湯送到屏東縣3332戶獨居長者手中。

▲▼郵差送雞湯、屏東縣政府與屏東基督教醫院辦理送雞湯、「雞湯送暖天使傳愛」活動。

由屏基發起的「雞湯送暖天使傳愛」活動從2013年100份雞湯開始，到今年已經送出28486份雞湯；屏基院長余廣亮表示雞湯送暖能夠連辦19年，特別要感謝參與活動的所有機構團體志工以及認捐雞湯的捐助者。

縣長潘孟安、余廣亮、屏東縣政府社會處處長劉美淑與衛生局局長施丞貴聯袂帶著雞湯探訪屏東市82歲方輝星78歲方陳素娥夫婦，兩人育有4名子女但未同住，方老先生有輕微視障及高血壓，2014年中風後左側肢體偏癱無力，行走時需使用單拐拐杖助行。

原本兩人還可以彼此照顧，但自從5年前方老太太因乳癌及左腳骨折，評定中度肢障後，兩老已無法負重家務工作，部份生活需人協助。方老先生說，老婆時常跌倒，他一個人扶不起來，只好求助鄰居來幫忙。目前兩人都由屏基提供居家服務，居家服務員會協助整理家務及洗澡。

方老先生有一台自己用摩托車改造，附帶工具箱的拼裝車，右側加裝座椅是老婆的專屬席位，年輕時兩人一起出門做招牌、刷油漆營生，結婚63年總是形影不離。兩人的相處也很有情趣，「鬥嘴鼓」時方老先生愛虧老婆；把老婆逗得哭笑不得，自己則露出靦腆笑容。

年前方老先生胃出血住院，惦記著老婆一個人在家沒人陪不放心，住了兩天還未痊癒就急著出院。平日用餐後，方老先生會把兩人的藥拿出來，像分糖果一般，一一分好服用。一年多前兒子買了電動代步車，現在兩人雙貼出門買飯、購物、就醫，更加形影相依。

看到潘縣長及余院長親送雞湯，方老先生夫婦相當興奮，縣長關心兩老身體狀況及居家安全，檢視家裡的無障礙設施、住宅火災警報器，並和他們一起喝雞湯，「儘管寒風刺骨，這碗熱呼呼的雞湯讓他們身子熱了心也暖了」。

不管長輩遠在霧台、滿州還是住在小琉球、牡丹，三千多份的雞湯，將由7-ELEVEN物流先配送到各鄉鎮，再由鄉鎮公所、社區發展協會、中華郵政股份有限公司屏東郵局動員志工，大家通力合作，挨家挨戶地將雞湯送到長輩手中，預計在5天內完成所有雞湯配送，讓長輩感受人間溫情的關懷。

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