　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他要總統給交代：醫護若照規劃優先接種疫苗，還會院內感染嗎？

記者陳俊宏／綜合報導

前立委孫大千表示，「如果在去年底，台灣的醫護人員就已經按照原先規劃，優先接種疫苗，今天還會發生院內感染的狀況嗎？」他認為，衛福部疫苗採購政策的大轉彎，至今仍然是一個羅生門，「台灣的疫苗究竟在哪裡呢？全國人民仍然在等待蔡英文給大家一個交代。」

▲總統蔡英文出席「台北內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫大千表示，總統是要來認真做事的，而不是只會文青寫信的。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

部立桃園醫院新冠肺炎院內群聚感染持續擴大，目前已累計5名醫護確診。總統蔡英文17日在臉書分享寫給醫護人員的一封信，她說，「病毒再厲害，也比不過人心的團結。過去一年謝謝有你們擋住疫情，未來的台灣，也需要大家攜手團結，一起度過重重挑戰。」

▲▼國民黨初選民調公布記者會,孫大千。（圖／記者李毓康攝）

▲▼孫大千想問，台灣的疫苗究竟在哪裡呢？（圖／資料照／記者李毓康攝、翻攝孫大千臉書）

孫大千問蔡：醫護若按照規劃優先接種疫苗，還會院內感染嗎？（圖／翻攝孫大千臉書）

對此，孫大千18日在臉書表示，蔡英文能夠為醫護人員所做的事太多了，為什麼只剩下寫信加油打氣呢？總統，是要來認真做事的，而不是只會文青寫信的。

孫大千認為，由這一次北部醫療院所的院內感染可以看到，醫護人員倘若沒有接種疫苗，在第一線和病毒奮戰是需要承受極大的風險，「那麼，不禁讓人好奇地問一句，原本說好的疫苗呢？如果在去年底，台灣的醫護人員就已經按照原先規劃，優先接種疫苗，今天還會發生院內感染的狀況嗎？」

孫大千指出，衛福部疫苗採購政策的大轉彎，至今仍然是一個羅生門，「為什麼要放棄東洋在去年底就垂手可得的200萬劑疫苗？當全世界許多國家都在推動全民接種疫苗的同時，台灣的疫苗究竟在哪裡呢？全國人民仍然在等待蔡英文給大家一個交代。」

▼孫大千發文。（圖／翻攝孫大千臉書）

孫大千問蔡：醫護若按照規劃優先接種疫苗，還會院內感染嗎？（圖／翻攝孫大千臉書）

▼蔡英文給醫護人員的一封信。（圖／翻攝蔡英文臉書）

孫大千問蔡：醫護若按照規劃優先接種疫苗，還會院內感染嗎？（圖／翻攝蔡英文臉書）

►蔡英文給醫護人員的一封信：

各位令人敬佩的醫護人員和醫院同仁們：

各位辛苦了！首先，我要代表所有國人，向你們說一聲謝謝。過去一年來，我知道各位都承受很大的壓力，為了防疫和治療，夜以繼日投入最前線，給病患最好的照顧。

最近，因為院內有同事受到感染，引發了許多討論。雖然主流民意都支持各位，但我能夠理解在奮戰的同時，卻看到少數不理性的聲音被放大，大家心裡難免會覺得委屈。

可是我要請各位，千萬不要因此喪志。我相信大多數的台灣人民，都能夠理解，所有站在第一線對抗病毒的醫護人員，都是憑著良心和尊嚴，以病人健康為首要顧念的「防疫英雄」。

正是因為你們承受了高度的壓力和風險，今天兩千三百萬人才能生活如常。各位的努力，全國人民都看在眼裡，也把感謝放在心上。正如同過去幾天，慰問的信件、物資，如同寒冬中的暖陽陸續送達，這也是台灣人民最溫暖的一面。

病毒再厲害，也比不過人心的團結。過去一年謝謝有你們擋住疫情，未來的台灣，也需要大家攜手團結，一起度過重重挑戰。

謹以這封信，表達我，以及所有台灣人民，對各位的敬意與謝意。大家辛苦了，請珍重身體，祝福大家平安健康，謝謝！

蔡英文　敬啟
2021年1月14日

ET快訊
直擊唐吉訶德排隊人龍看不到盡頭　這些商品最多人買
「他應該叫我姑姑」陳玉珍、陳柏惟竟有血緣　相認日曝光
獨／麥當勞開通「街口支付」　4門市搶先登場
「部立桃園醫院」終曝光　醫揭附近民眾反應：台灣怎會不好？
戴資穎再出發！泰羽賽首戰直落二勝革通

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北刑大弄丟嫌犯3百萬愛彼錶　侯友宜下令嚴查：故意侵佔就法辦

國民黨薪情差　火速請領110年度2.3億政黨補助款

部立桃醫院內群聚「該停診就停診」 侯友宜：新北醫院隨時當後盾

共機清晨擾台！入侵我西南空域　我空軍2度廣播驅離

傳韓國瑜被勸進選黨魁　江啟臣：只要為黨好的事都應尊重

何志偉寄賀卡給拜登：希望美國與全球一起度難關！

「國道ETC收歸國有」連署破4000　鬼才阿水：期待林佳龍的改革

前瞻3期補助5G業者155億建基地台　國民黨團砲轟：圖利廠商

韓國瑜被爆參選黨主席、角逐桃園市長　親韓人士發聲了

雲端最前線／「罷王」掀連鎖效應？韓國瑜趁勢復出選桃園？

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

陸公車到站前擦撞小黃緊急煞車　女起身一半「噴飛2公尺」重摔亡

我的不好玩！公主汪「死亡凝視」　怒瞪妹玩具...媽笑：明明買兩份

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

本土案例+1！北部醫院5醫護染疫　陳時中設前進指揮所：病房將關閉

新北刑大弄丟嫌犯3百萬愛彼錶　侯友宜下令嚴查：故意侵佔就法辦

國民黨薪情差　火速請領110年度2.3億政黨補助款

部立桃醫院內群聚「該停診就停診」 侯友宜：新北醫院隨時當後盾

共機清晨擾台！入侵我西南空域　我空軍2度廣播驅離

傳韓國瑜被勸進選黨魁　江啟臣：只要為黨好的事都應尊重

何志偉寄賀卡給拜登：希望美國與全球一起度難關！

「國道ETC收歸國有」連署破4000　鬼才阿水：期待林佳龍的改革

前瞻3期補助5G業者155億建基地台　國民黨團砲轟：圖利廠商

韓國瑜被爆參選黨主席、角逐桃園市長　親韓人士發聲了

雲端最前線／「罷王」掀連鎖效應？韓國瑜趁勢復出選桃園？

孟加拉男送少女回家「強吻襲胸」　她淚訴：看到舌頭嘴巴就噁心

又少一間！必勝客「景美歡樂吧」收攤　員工不捨：不是完整大家庭了

美魔女愛吃宵夜46公斤身材羨煞人　三酸甘油脂高達500嚇壞

三立《戲說台灣》《甘味人生》總監收回扣逆轉改判6月

逛店民眾分享3點「購買秘訣」絕對賺！　台灣唐吉訶德開幕這樣買

新北刑大弄丟嫌犯3百萬愛彼錶　侯友宜下令嚴查：故意侵佔就法辦

新莊小客車衝對向車道　撞2機車想逃…熱心哥怒攔車：下來面對！

哈登讚籃網隊友「天賦最高」　願為KD犧牲：他是史上最佳之一

關西深夜槍響！小吃店2男爆衝突　他助陣「臀部大腿中3槍」送醫

疫情延燒！基隆開第一槍「七堵元宵煙火嘉年華」確定停辦

政治熱門新聞

沈富雄斷言：黃捷兩邊的票接近

吳子嘉分析黃捷罷免案：存活率很低

倒宇士氣大振　韓國瑜被拱兩路徑復出

「他應該叫我姑姑」陳玉珍、陳柏惟竟有血緣　相認日曝

他問蔡：醫護若照規劃優先接種疫苗，還會院內感染嗎？

暗諷陳時中遇「她」就雙標　黃光芹嘆：對徐巧芯有些抱歉

名嘴洩訊息陳時中稱沒惡意　民眾黨列民進黨3件事雙標

魯明哲：得知罷王成功「唐平榮頓了10秒」

陳柏惟嗆什麼咖　朱學恒：真正的男人不玩小語病

韓國瑜被勸進選黨主席　黨內人士：過年後表態

簡舒培批罷王非民主勝利　陳思宇：雙標再現

桃園醫院群聚感染　蘇貞昌：防疫需更上緊發條

陳柏惟回擊羅智強：你在市議會做了什麼　我還真不知道

罷王成功！吳思瑤、陳柏惟也被點名

更多熱門

相關新聞

別扯後腿！台大醫：大老真懂SOP？

別扯後腿！台大醫：大老真懂SOP？

台灣新冠肺炎疫情爆發初期，讓不少民眾想起2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）。台大醫院婦產科醫師施景中18日在臉書PO出一篇593字的文章，回憶當年SARS和平醫院淪陷，病患湧入台大醫院的慘況，如今新冠肺炎疫情肆虐，「我們早已經不是2003年SARS時的台灣了」、「大老說，醫師沒有遵照SOP，有些人附和，我想問，這些人、包括那位大老，真的知道這些SOP是什麼嗎」。

澳網狀況連連引發選手不滿

澳網狀況連連引發選手不滿

最嚴管控！　望奎居民不准離開家門

最嚴管控！　望奎居民不准離開家門

張上淳17年前「哽咽一句話」　7大醫學中心合力抗SARS

張上淳17年前「哽咽一句話」　7大醫學中心合力抗SARS

傳案863護理師2家人疑似染疫

傳案863護理師2家人疑似染疫

關鍵字：

新冠肺炎蔡英文孫大千

讀者迴響

熱門新聞

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

鄭爽不簽字…孩子被當棄嬰曝超慘下場

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

女兒很吵想送養　網看完照片笑翻

沈富雄斷言：黃捷兩邊的票接近

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

點180元鹽穌雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

警察臨檢抓包偷情妻！高EQ反應被讚爆

鄭爽「找代孕反悔」韓網也震驚

鄭爽代孕風波扯出Angelababy！

公車到站前急剎…女乘客起身重摔慘死

鄭爽連3任都撕破臉！陸網瘋朝聖張翰預言文

更多

最夯影音

更多
王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」
鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面