他要總統給交代：醫護若照規劃優先接種疫苗，還會院內感染嗎？

記者陳俊宏／綜合報導

前立委孫大千表示，「如果在去年底，台灣的醫護人員就已經按照原先規劃，優先接種疫苗，今天還會發生院內感染的狀況嗎？」他認為，衛福部疫苗採購政策的大轉彎，至今仍然是一個羅生門，「台灣的疫苗究竟在哪裡呢？全國人民仍然在等待蔡英文給大家一個交代。」

▲孫大千表示，總統是要來認真做事的，而不是只會文青寫信的。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

部立桃園醫院新冠肺炎院內群聚感染持續擴大，目前已累計5名醫護確診。總統蔡英文17日在臉書分享寫給醫護人員的一封信，她說，「病毒再厲害，也比不過人心的團結。過去一年謝謝有你們擋住疫情，未來的台灣，也需要大家攜手團結，一起度過重重挑戰。」

▲▼孫大千想問，台灣的疫苗究竟在哪裡呢？（圖／資料照／記者李毓康攝、翻攝孫大千臉書）

對此，孫大千18日在臉書表示，蔡英文能夠為醫護人員所做的事太多了，為什麼只剩下寫信加油打氣呢？總統，是要來認真做事的，而不是只會文青寫信的。

孫大千認為，由這一次北部醫療院所的院內感染可以看到，醫護人員倘若沒有接種疫苗，在第一線和病毒奮戰是需要承受極大的風險，「那麼，不禁讓人好奇地問一句，原本說好的疫苗呢？如果在去年底，台灣的醫護人員就已經按照原先規劃，優先接種疫苗，今天還會發生院內感染的狀況嗎？」

孫大千指出，衛福部疫苗採購政策的大轉彎，至今仍然是一個羅生門，「為什麼要放棄東洋在去年底就垂手可得的200萬劑疫苗？當全世界許多國家都在推動全民接種疫苗的同時，台灣的疫苗究竟在哪裡呢？全國人民仍然在等待蔡英文給大家一個交代。」

▼孫大千發文。（圖／翻攝孫大千臉書）

▼蔡英文給醫護人員的一封信。（圖／翻攝蔡英文臉書）

►蔡英文給醫護人員的一封信：

各位令人敬佩的醫護人員和醫院同仁們：

各位辛苦了！首先，我要代表所有國人，向你們說一聲謝謝。過去一年來，我知道各位都承受很大的壓力，為了防疫和治療，夜以繼日投入最前線，給病患最好的照顧。

最近，因為院內有同事受到感染，引發了許多討論。雖然主流民意都支持各位，但我能夠理解在奮戰的同時，卻看到少數不理性的聲音被放大，大家心裡難免會覺得委屈。

可是我要請各位，千萬不要因此喪志。我相信大多數的台灣人民，都能夠理解，所有站在第一線對抗病毒的醫護人員，都是憑著良心和尊嚴，以病人健康為首要顧念的「防疫英雄」。

正是因為你們承受了高度的壓力和風險，今天兩千三百萬人才能生活如常。各位的努力，全國人民都看在眼裡，也把感謝放在心上。正如同過去幾天，慰問的信件、物資，如同寒冬中的暖陽陸續送達，這也是台灣人民最溫暖的一面。

病毒再厲害，也比不過人心的團結。過去一年謝謝有你們擋住疫情，未來的台灣，也需要大家攜手團結，一起度過重重挑戰。

謹以這封信，表達我，以及所有台灣人民，對各位的敬意與謝意。大家辛苦了，請珍重身體，祝福大家平安健康，謝謝！

蔡英文 敬啟

2021年1月14日