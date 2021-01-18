汪洋主持2021對台工作會議：時和勢始終在我們這邊

▲大陸政協主席汪洋。（圖／記者陳政錄攝）

記者魏有德／採訪報導

大陸2021年對台工作會議在北京召開，由中共中央政治局委員、外事工作委員會辦公室主任楊潔篪主持，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一進行工作報告。大陸政協主席汪洋在會議上表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，台海形勢仍嚴峻複雜，「對台工作面臨的機遇和挑戰都有新的變化，時和勢始終在我們這邊。」

▲汪洋透過視訊出席2020海峽論壇 。（圖／記者任以芳攝）

汪洋指出，要準確識變、科學應變，增強風險意識，樹牢底線思維，發揚鬥爭精神，把我們日益增長的綜合實力、顯著的制度優勢轉變為對台工作的效能，「要堅決遏制台獨分裂勢力挾洋自重、謀獨挑釁，充分展示維護國家主權、安全、發展利益的決心意志，決不允許任何人任何勢力以任何方式把台灣從祖國懷抱分裂出去。」

對於在陸台商台企參與大陸「十四五」計畫，汪洋強調，要打破民進黨當局對兩岸交流合作的限制阻撓，持續完善保障台灣同胞福祉和實現同等待遇的制度安排和政策措施，讓台胞有更多獲得感。

汪洋表示，2020年是對台工作極不尋常的一年，各地區各部門深入學習領會習近平總書記關於對台工作的重要論述，應變求變、克難前行，統籌做好應對疫情防控和經濟社會發展中的涉台工作，有效應對處置複雜局面，鞏固反獨促統大勢和國際社會一個中國格局，成績來之不易。

汪洋強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨中央對台工作決策部署，堅持一個中國原則和九二共識，堅決遏制台獨分裂活動和外部勢力干涉，積極促進兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步貢獻力量，以優異成績慶祝建黨100週年。