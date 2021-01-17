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拜登時代的兩岸關係？　陸學者憂「擦槍走火」可能性再升高

▲▼白宮已在為拜登的就職典禮做準備。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮已在為拜登的就職典禮做準備。（圖／達志影像／美聯社）

文／中評社

隨著拜登即將入主白宮，未來新中美關係走向牽動台灣問題，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣教授針對未來台海局勢進行分析。他表示，相較川普時代由美國國務卿蓬佩奧主導下的暴衝式對台政策，拜登政府方向將會「體現出更清晰的纏鬥特色。」未來，中近期兩岸關係將朝向「漸行漸遠」模式，台海地區擦槍走火的可能性會升高。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《台灣問題的國際環境變化與台海局勢走向》。作者認為，客觀而言，當今之所謂百年未有之大變局，在國際政治和國際秩序領域，儼然是以中美關係為中心，緊緊圍繞中美關係結構調整及世界未來新秩序構建而徐徐展開。

在百年未有之世界大變局的視角下，李振廣認為，台灣問題作為中美關係中最敏感的神經末梢，也是中美關係結構性變動的核心指標。台灣問題的走向既是這以中美關係為核心之大變局的重要助推劑，同時台灣問題的結局也是這場百年未有之大變局最終趨勢的風向標。

▲▼ 北京聯合大學台灣研究院教授李振廣 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣教授。（資料圖／記者任以芳攝）

李振廣發表專文《台灣問題的國際環境變化與台海局勢走向》也以三個大方向來分析目前和未來的台海局勢，分別是台灣問題的國際環境發生重大變化、近期台海危局及其亮點、以及對於未來台海局勢的初步判斷。

其中，未來台海局勢的初步判斷？李振廣首先分析，隨著川普任期終結，美國政府在台灣問題上的挑釁及衝撞政策，將會告一段落，但是這只是一個階段性的暫停和調整，不意味著美國對台政策大方向的改變。從大陸的角度來看，台灣問題的外部環境中短期內缺乏向好轉變的基礎。

總體環境上看，拜登政府2021年1月上台後對華政策的回調是一定的，其對華政策風格也將與川普政府有很大差異。作為美國拜登政府整體對華政策的一部分，美國新政府對台政策也會相應進行形式與內容的調整。

從某種意義上說，川普政府末期在台灣問題上的最後瘋狂，也標誌著美國打台灣牌已經基本打到了天花板。如果美國繼續打各種亂牌、野牌，那麼台灣牌的政策效果將逐漸呈邊際遞減，甚至給中國大陸推進對台戰略擠壓提供機會與條件；如果美國執意突破這一天花板，打出台灣問題上的王牌，突破中美關係底線，那將意味著中美在台灣問題上的直球對決、迎面相撞，直至陷入大規模戰爭。顯然，美國未必會成為這樣一種結果的受益者。

畢竟在中國家門口開戰從地利上說對美國極其不利，且不具備長期壓倒性優勢。中美關係重大損傷和中美這兩個當今世界上最重要的國家之間的高烈度對抗乃至直接的戰爭，不僅是不可思議的，而且其可能的損失和對美國亞太地緣戰略地位的衝擊，將是美國承擔不起的。

▲▼拜登。（圖／路透）

▲美國新任總統拜登。（圖／路透）

從美國國家利益的角度看，以中高烈度的方式打台灣牌，美國很難討到便宜。此外，在美國過度使用台灣牌的過程中，台灣當局也因在各個方面受到來自大陸的戰略擠壓而傷痕纍纍。川普政府末期的涉台暴衝式政策及其經驗教訓，有助於拜登政府釐清美國對台政策空間，並對政策工具的使用做出新的選擇。

在這一大的框架下，未來台海局勢走向將體現以下幾個維度。第一，雖然不排除中美在台灣問題上迎頭相撞的可能，但是政策理性會對美國的台海政策有較強的約束性，所以中美因台灣問題陷入大國衝突和戰爭對抗的幾率不高。

第二，台海對抗將成為中近期的常態。美國依然會通過各種支持台灣的法案，繼續對台軍售，美台官員互動也將繼續，美國軍機軍艦在台海周邊活動也將更加頻繁。中美在台灣問題上的對抗性難以解除，對抗態勢仍將持續。兩岸之間的對抗也將成為兩岸關係的常態和主流，漸行漸遠會成為中近期兩岸關係的顯著特徵。

第三，台海地區擦槍走火的可能性在升高。台海兩岸以及美國在台海地區及周邊的軍事活動密度空前加大。在不斷的較量中，兩岸之間擦槍走火的可能性空前升高，最有可能成為新的重大台海危機的引爆點。雖然說台海各方危機管控能力明顯提升，但在各方參與的高強度、高密度的對抗性軍事活動中，人為失誤、機器失靈、系統失控的概率也會隨之上升。這種概率的存在不以人的意志為轉移。

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

第四，與蓬佩奧主導下的暴衝式對台政策相比，拜登政府的對台政策應會體現出更清晰的纏鬥特色。如果說蓬佩奧主導下的美國對台政策展現出波濤汹汹、危機頻頻的巨大衝撞性，那麼到了拜登政府時期的美國對台政策或將會有更多謐靜的巨大漩渦或破壞性極強的暗流湧動。應對蓬佩奧式的暴衝，可以以強硬對強硬，可以用快刀斬亂麻的方式進行處理；而對於纏鬥式政策趨向則更考驗我們的應對策略和智慧，更強調政策韌性的較量。

在圍繞台灣問題展開的這場台海政治博弈中，今天的大陸有著天時地利的絕佳條件和較強的實力，衹要善於抓住機會、利用機會，就一定會是這場博弈的最終受益者。就中美關係和亞太合作的長遠前景而言，美國的最佳選擇是與中國合作，共同探討如何以和平方式解決台灣這個定時炸彈的問題。

最後，李振廣認為，早討論，早探討，對美國，對台灣都是好事。但毋庸諱言，在中美關係進入艱困期的情況下，台灣問題仍將在較長時期內成為中美博弈、鬥爭的焦點，甚至成為亞太地區最危險的潛在熱點。

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