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陸疫苗爭議／保護力、副作用受矚　在陸台灣人吐心聲：先觀望

記者陳政錄／台北報導

大陸國藥集團新冠疫苗上市後，傳出「73種副作用」包括尿失禁爭議，以及近日旗下國藥控股董事長去職，面對大陸全民施打在即，不少西進發展的台商、台青坦言心理是「既期待又怕受傷害」，多數雖有施打意願，但對現階段就施打持觀望態度。

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲大陸推動全面新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

不過，也有台商認為，若有出入境或遠距離移動需要，還是越早打越保險，相信經過數千萬人的試驗，當大陸疫苗接種發展到全民施打階段時，已經足夠安全。

▲廈門首位接種新冠疫苗的台籍民眾李先生。（圖／受訪者提供）

▲廈門台籍民眾李先生已經接種大陸國藥集團旗下子公司生產的新冠疫苗。（圖／受訪者提供）

以上海為例，不少台灣人在此從事醫療業、開設醫院或診所，從事醫療業的台籍幹部Joyce表示，在官方陸續下發通知，採自願性「登記制」安排接種下，不少從事「一線工作」的朋友選擇施打疫苗，甚至有人完成兩劑次接種，還未聽聞有人施打後出現副作用。

對從事醫療業已久的她來說，即便是相當普及的流感疫苗，都不時因個人因素有副作用產生，施打疫苗與否，除關注副作用等潛在風險外，也應加入自身所處環境的風險性做考慮，若需接觸病患或出國就可以接種。至於她自己，因近日回台過年，預計年後返陸工作，官方再次下發通知時，就會去登記接種。

廈門方面，除優先人群外，已開始由台商協會通知會員登記施打，對像為18至59歲的台灣民眾，比照大陸民眾完全免費，可望成為大陸最早對一般台灣人施打疫苗的地區，在當地工作的台青坦言，是既期待又怕受傷害。

頻繁來往廈門、上海的劉先生表示，收到通知後，群組內大家都在廣泛討論，多數都有意願接種，但他尚無出國需求，廈門疫情控制得宜，沒有本土感染情況，可能會先觀望一下，「等其他人都打了，沒問題，我再去登記」，認為接種人數夠多後，各方面的資訊才靠譜，坦言「現在很多人看到黑影就開槍、就會擔心。」

▲▼桂林32名台人接種陸新冠疫苗　享免費「同等待遇」。（圖／翻攝中新網）

▲桂林日前為32名在當地的台灣人，接種大陸新冠疫苗　享免費「同等待遇」。（圖／翻攝中新網）

另一名珠三角台商則提倡「就地防疫」，他說，等到大陸一般民眾和海外人士都能普遍施打疫苗時，疫苗接種次數應已達到一定程度，可以說足夠安全，身體無恙者，應不必過度擔心。他說，珠海已有計畫性地開始對民眾施打疫苗，第一批高風險人員後，接下來就是老師學生、一般民眾、境外人士，期待台商、台幹、台青、台生、眷屬等可以就地快速申請施打疫苗，不用特地返回台灣施打，徒增成本和防疫壓力。

據了解，去年12月31日獲批准上市的國藥集團旗下中國生物新冠病毒滅活疫苗，保護力達79.3%，惟今年初上海疫苗專家陶黎納發文稱，國藥集團疫苗有73種副作用，是世界上最不安全的疫苗，引發討論。

雖後來陶黎納發文澄清，自己的原意被扭曲，疫苗沒有問題，會以身作則接種，仍引起廣泛討論，加上1月12日，國藥控股董事長李智明因「個人原因」辭去公司職務，也讓外界憂心影響疫苗生產。

對此，陸委會發言人邱垂正14日表示，呼籲在陸台灣民眾一定要審慎評估施打疫苗安全與必要性。「如果國人施打疫苗發生健康受情況，指揮中心依然安排回台醫治的照顧。」

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