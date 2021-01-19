「長期忽視台灣主流民意」　陸委會籲中共：不設前提進行兩岸對話

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸2021年對台工作會議昨（18）日在北京召開，大陸全國政協主席汪洋強調，要打破民進黨對兩岸交流的限制，持續完善保障台胞福祉，讓台胞有更多獲得感。對此，陸委會晚間回應說，中共長期忽視台灣主流民意，同時並未面對兩岸現實，因此呼籲應不設前提進行對話，才有助提升兩岸人民福祉。

汪洋指出，要把日益增長的綜合實力、顯著的制度優勢轉變為對台工作的效能，「要堅決遏制台獨分裂勢力挾洋自重、謀獨挑釁，充分展示維護國家主權、安全、發展利益的決心意志，決不允許任何人任何勢力以任何方式把台灣從祖國懷抱分裂出去。」

對於在陸台商台企參與大陸「十四五」計畫，汪洋強調，要打破民進黨當局對兩岸交流合作的限制阻撓，持續完善保障台灣同胞福祉和實現同等待遇的制度安排和政策措施，讓台胞有更多獲得感。

陸委會18日晚間透過書面回應說，中共該次會議重申其對台既定主張，並展開「反獨融合及促統」年度工作，作為內部建黨百年政績，「中共對台政策長期並未面對兩岸現實，也忽視台灣主流民意不認同其片面設定否定我國家主權的政治框架。」

「兩岸和平攸關印太區域穩定，這是雙方共同的責任。」陸委會續指，面對國際情勢的發展，「我政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，維護台海和平穩定的立場一貫。」

最後並呼籲中共當局應本於尊重、善意理解的態度，不設前提進行兩岸建設性對話交流，務實探討和平相處之道，才有助提升兩岸人民福祉。

▲汪洋。（圖／記者任以芳攝）



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