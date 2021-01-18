陳時中「案856非新冠主治醫師」　徐巧芯檢舉周玉蔻散佈假消息

記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人周玉蔻在廣播節目上脫口，案856是新冠肺炎的主治醫師，事後遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中打臉。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，周玉蔻在媒體上公然散佈假消息，違反傳染病防治法，為此舉發周玉蔻。

▲周玉蔻、徐巧芯。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

徐巧芯18日在臉書表示，下午陳時中說明周玉蔻上午的消息是錯誤的，感謝陳時中釋疑，由於早上曾針對此事提出質疑，為表示負責，已向衛福部署長信箱具名檢舉，內容為「舉發知名主持人轉發假消息造成民眾恐慌，2021年1月18日上午，知名主持人周玉蔻在節目上爆料，指昨天新增的確診醫師案856，是該院治療新冠肺炎的主治醫師」，但陳時中下午兩點記者會上說，案856並沒有負責新冠肺炎病人，打臉周玉蔻的說法，說明此為「假消息」。

徐巧芯指出，2019年5月24日三讀通過「傳染病防治法」部分條文修正草案，未來違法散布流行疫情謠言或不實訊息，且足以對公眾或他人產生損害，罰金上限將從現行新臺幣50萬元調高至300萬元，「周姓主持人在媒體上公然散佈假消息，明顯已違反傳染病防治法，特此舉發，請依法開罰50-300萬元」。

▲部桃5醫護院內感染關係圖。（圖／王譯萱製）

對於周玉蔻在節目上透露案856是新冠患者的主治醫師，陳時中說明，案856傳給案863是根據疫調，856醫師負責的病房也是案863負責的病房，工作上重疊性很高，「上次沒匡列出來，因為856不是我們的案子，等於856發現之後重新疫調，匡列了863，檢驗就是陽性。這個醫師是另外一科的醫師，他沒有負責負壓隔離病房裡面新冠肺炎的病人。」

▲案856接觸者檢驗。（圖／指揮中心提供）

至於若案856沒有負責新冠病患，周玉蔻說出的是否為傳播謠言？陳時中則說「一樣會有新聞監測，相關問題就交給法治研議。」