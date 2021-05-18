　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「溪湖歌唱班」里長夫妻確診！千人匡列　衛生局深夜宣布設快篩站

記者唐詠絮、鄒鎮宇／彰化報導

彰化縣「水果家族」群聚感染擴大，其中有人8日中午到全國麗園與歌唱班成員同桌，接著一起回到地方參加歌唱班活動。而歌唱班18日被驗出22人確診，進而有1000多人被匡列，等待採檢。彰化衛生局18日深夜宣布，將於溪湖湳底社區發展協會設置快篩站。

據悉，溪湖某陳姓里長夫妻皆是歌唱班成員，17日上午9點進行快篩，18日晚間6時許被通知採檢陽性確診，到醫院進行隔離，里長妻子稍早傳出有發燒症狀，其他家人下午已經進行採檢

彰化衛生局表示，19日將在溪湖溪湖湳底龍水宮（彰化縣溪湖鎮湳底路臨27之1號）啟動「溪湖湳底社區發展協會」COVID-19行動快篩站。採檢時間為上午8:30~12:00，以及下午1:00~5:00。

▲▼彰化「溪湖歌唱班」千人匡列！衛生局深夜宣布設快篩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化衛生局深夜宣布設快篩站。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化衛生局指出，只要7日起曾參與過湳底龍水宮或溪湖鎮湳底社區活動中心任何活動的人，只要攜帶健保卡及身分證就可以到溪湖溪湖湳底龍水宮進行快篩，現場會依年齡通知民眾分散分流採檢。

時段分別為，上午8:30~10:30為60歲以上者；上午10:30~12:00為50歲~60歲者；下午1:00~3:00為40歲~50歲者；下午3:00~5:00為40歲以下者，請民眾配合依上述時段前往採檢。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒
「溪湖歌唱班」里長夫妻確診！千人匡列　衛生局深夜宣布設快篩站
大陸熱議台灣會成為「下一個印度」　毫無疑問徹底淪陷
客廳殺妻塞紙箱！南投男「躲萬華數日」落網　時間與疫情爆發重疊
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！畫面曝光　被問復合回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰化染疫者曾到南投「越南美食」用餐　緊急消毒！3員工自主管理

萬華快篩站塞爆！台北一家3口開車「衝花蓮快篩」　縣府證實了

「溪湖歌唱班」里長夫妻確診！千人匡列　衛生局深夜宣布設快篩站

與苗栗確診男一起開工！　縣議員、後龍鎮長自費採檢

「停課不停學」　黃偉哲親上臉書直播請親師生安心防疫學習

實名制、勤消毒　新北果菜市場加強防疫

新竹市首例本土確診　市長林智堅四個要求、一個呼籲　懇請：市民一起團結防疫守台灣

疫情期技職生實作課暫停　教育局：未來補課強化專業

「封島」斷疫情？ 澎縣府：無權限　但花火節所有場次喊卡

北市中正區里長太太確診　籲里民別去服務處

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

《火神的眼淚》朱芷瑩：為什麼要救我媽媽　林柏宏目睹她輕生..轉身自責崩潰QQ

彰化染疫者曾到南投「越南美食」用餐　緊急消毒！3員工自主管理

萬華快篩站塞爆！台北一家3口開車「衝花蓮快篩」　縣府證實了

「溪湖歌唱班」里長夫妻確診！千人匡列　衛生局深夜宣布設快篩站

與苗栗確診男一起開工！　縣議員、後龍鎮長自費採檢

「停課不停學」　黃偉哲親上臉書直播請親師生安心防疫學習

實名制、勤消毒　新北果菜市場加強防疫

新竹市首例本土確診　市長林智堅四個要求、一個呼籲　懇請：市民一起團結防疫守台灣

疫情期技職生實作課暫停　教育局：未來補課強化專業

「封島」斷疫情？ 澎縣府：無權限　但花火節所有場次喊卡

北市中正區里長太太確診　籲里民別去服務處

線上股東會有困難！　金管會直言有5大點要克服

快訊／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

按摩館假關門「室內偷偷做」　短髮妹穿下身失蹤接客

萬華茶藝館大清查「80名女陪侍」！53人下落出爐　警追27失聯女

田村正和過世…親弟悲痛發聲「他不是好好的嗎」死訊壓1個半月

周興哲坐擁3首破億曲！　並列周杰倫...嗨喊「我太幸福了」

「減肥難度最高」的3大星座！巨蟹難敵甜點、Top 1敗在「這因素」

鄧紫棋等1年終於見到爸爸！家人飛上海「小房間忍隔離」見面遇驚喜

彰化染疫者曾到南投「越南美食」用餐　緊急消毒！3員工自主管理

客廳殺妻塞紙箱！南投男「躲萬華數日」落網　時間與疫情爆發重疊

地方熱門新聞

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

「溪湖歌唱班」里長夫妻確診！衛生局深夜宣布設快篩

即／台電公布嘉義首輪停電區域　3行政區受影響

即／台電報告：苗栗3行政區+大甲停電　65.9萬戶受影響

即／基隆停電地區曝光　包括汐止丶瑞芳

即／彰化公布今日確診「新足跡」

即／台電報告：桃園4行政區停電　65.9萬戶受影響

萬華快篩站塞爆　一家3口開車衝花蓮快篩

北市里長太太確診　籲里民別去服務處

即／台南5萬4869戶停電！南科現況曝光

封島斷疫情？澎縣府：花火節全卡

與苗栗確診男一起開工！縣議員、後龍鎮長自費採檢

雲林縣府明啟動異地辦公　學生請假不列出缺紀錄

新竹市長林智堅懇請市民團結防疫守台灣

更多熱門

相關新聞

公股銀「防疫照顧假」　累計逾500人申請！

公股銀「防疫照顧假」　累計逾500人申請！

疫情持續升溫，教育部宣布，全台各級學校明（19）日起停課，因應政府防疫政策，銀行業自去年就有提供「防疫照顧假」，讓有需要於停課期間照顧家中幼童的同仁可安心返家，截至目前累計超過500人申請。

萬華快篩站塞爆　一家3口開車衝花蓮快篩

萬華快篩站塞爆　一家3口開車衝花蓮快篩

台灣人檢疫待遇大逆轉　15日前抵香港人士強制檢疫

台灣人檢疫待遇大逆轉　15日前抵香港人士強制檢疫

發燒咳到出血！萬華茶室闆娘搭公車跑3醫院才快篩

發燒咳到出血！萬華茶室闆娘搭公車跑3醫院才快篩

與苗栗確診男一起開工！縣議員、後龍鎮長自費採檢

與苗栗確診男一起開工！縣議員、後龍鎮長自費採檢

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫溪湖全國麗園台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

用電吃緊！今恐又停電　傳從「E組」開始停

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

分區供電換E、F組「台電回應了！」　基於公平性已檢討機制

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

網戰返鄉潮！女大生回家「1舉動」被讚爆

深圳賽格大樓「劇烈搖晃」畫面曝！上千民眾狂奔

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

上百「萬華女陪侍」逃中南部！這縣市趁機吸收

深圳355m摩天大廈「超自然晃動」原因出爐！

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面