「溪湖歌唱班」里長夫妻確診！千人匡列　衛生局深夜宣布設快篩站

記者唐詠絮、鄒鎮宇／彰化報導

彰化縣「水果家族」群聚感染擴大，其中有人8日中午到全國麗園與歌唱班成員同桌，接著一起回到地方參加歌唱班活動。而歌唱班18日被驗出22人確診，進而有1000多人被匡列，等待採檢。彰化衛生局18日深夜宣布，將於溪湖湳底社區發展協會設置快篩站。

據悉，溪湖某陳姓里長夫妻皆是歌唱班成員，17日上午9點進行快篩，18日晚間6時許被通知採檢陽性確診，到醫院進行隔離，里長妻子稍早傳出有發燒症狀，其他家人下午已經進行採檢

彰化衛生局表示，19日將在溪湖溪湖湳底龍水宮（彰化縣溪湖鎮湳底路臨27之1號）啟動「溪湖湳底社區發展協會」COVID-19行動快篩站。採檢時間為上午8:30~12:00，以及下午1:00~5:00。

▲彰化衛生局深夜宣布設快篩站。（圖／記者唐詠絮翻攝）



彰化衛生局指出，只要7日起曾參與過湳底龍水宮或溪湖鎮湳底社區活動中心任何活動的人，只要攜帶健保卡及身分證就可以到溪湖溪湖湳底龍水宮進行快篩，現場會依年齡通知民眾分散分流採檢。

時段分別為，上午8:30~10:30為60歲以上者；上午10:30~12:00為50歲~60歲者；下午1:00~3:00為40歲~50歲者；下午3:00~5:00為40歲以下者，請民眾配合依上述時段前往採檢。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘