指揮中心進駐北部某醫院管控　鄭文燦：落實社區足跡調查

▲中央防疫醫師團隊進駐北部某醫院做管控。（圖／記者陳以昇攝）

記者楊淑媛／桃園報導

北部某醫院發生院內醫護人染疫情事，針對該院封室不封院的做法，桃園市長鄭文燦18日表示，目前中央疫情指揮中心的防疫醫師團隊、跟感控團隊都已經進駐，分艙分流之外，還採取了3個不同等級的熱區的管制，加強採檢及防疫動線的調查。

▲鄭文燦表示，市府將落實社區足跡調查。（圖／市府提供）

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鄭文燦認為，這個群聚感染的案子還沒結束，要以最高標準來做好院內的感控，市府是負責社區足跡的調查以及居家隔離檢疫的工作，希望能夠確保社區的安全，包括各項的協助我們都會盡全力，這段時間因該醫院採取「只出不進」的政策，所以市府的衛生局已經協調桃園市境內6家責任醫院要提高門診以及急診的能量，能夠讓市民就診方便。

目前，這家醫院在門診、急診方面已經大幅的下降，因為很多醫護人力目前在隔離當中，為了確保市民的健康，6家責任醫院都一致同意提高急診以及門診的能量。

對於傳出院內醫護人員染疫的該醫院，鄰近醫院急診也滿床情事，鄭文燦說：市府會協助有醫護人力、病床跟急診能量可以提升的，了盤點，事實上在疫情之初，桃園的 11家責任醫院有進行了聯防機制，市府都有調查他們的包括病床還有醫護人力，還有防疫物資跟裝備，目前也是提供更多的防疫物資給這一家醫院。

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