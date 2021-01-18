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「全球僅台灣這麼安全」　牙醫曝美國疫情煉獄：只能放著等死

▲▼ 桃園機場入境,嚴查入境班機旅客,防疫計程車全面噴酒精消毒。（圖／記者任以芳攝）

▲史書華認為，台灣現在還這麼安全，是全民一起努力防疫的結果。（圖／記者任以芳攝）

記者黃翊婷／綜合報導

北部某醫院累計已有4名醫護人員確診感染新冠肺炎，讓不少人非常擔心。牙醫師史書華17日在臉書PO文表示，現階段整個地球只有台灣還這麼安全，台灣不只是No.1，還是地球上的淨土，這都是第一線醫護、防疫人員和全民努力的結果，所以希望大家多給他們一點鼓勵，並繼續戴口罩、勤洗手、保持交距離，全民一起做好防疫。

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史書華在PO文中提到，在全球疫情之下，台灣相當於是地球上最安全的地方，靠的是醫護人員、防疫人員的努力，以及全民的防疫意識；而以美國疫情當作對比，美國確診人數已超過台灣人口，達到2360多萬人，死亡人數更是快要突破40萬人，台灣則還是「個位數字」，「（美國）醫療體系瀕臨崩潰，醫療人員崩潰到極點，很多原本能救的人都只能放著讓他們等死，根本煉獄。」

如今台灣北部某醫院發生4名醫護人員染疫案例，掀起全台民眾正反意見熱議。史書華坦言，希望大家能多給自己和辛苦工作的同仁一點鼓勵，「台灣不只是No.1，目前根本是地球上的淨土」，全民還是要繼續戴口罩、勤洗手、保持交距離，醫護、防疫人員也依然在第一線保護大家，「也請大家給予我們支持跟幫助。」

▲▼案852的社區感染者、院內接觸者列表。（圖／中央疫情指揮中心提供）

▲案852採檢「陰轉陽」，讓部分民眾十分擔憂。（圖／中央疫情指揮中心提供）

不過，台灣確診者出現「陰轉陽」的案例，案852（20多歲女護理師）在與案838接觸後，第一次採檢為陰性，接著前往診所看診，直到回醫院第二次採檢才確診，採檢結果由陰轉陽，加上中央流行疫情指揮中心認為「風險較小」，不打算公布案852的足跡，掀起部分民眾憂心會出現社區防疫破口。

對此，振興醫院感染科主任李明政表示，由於案852曾前往診所，除了診所醫護人員之外，也可能接觸過一般就醫民眾、陪伴家屬，中央流行疫情指揮中心面對疫調部分應該更仔細、快速及詳盡，才不會持續發生社會感染，或有爆發社區感染的危險性。

單純想提醒一下大家 台灣很安全 但是整個地球就只有台灣這麼安全 靠的是醫療人員 防疫人員的努力 以及全民的防疫意識 美國染疫人數已經超過台灣人口 死亡人數快破40萬 （不好意思...

盾牌牙醫史書華發佈於 2021年1月16日 星期六
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