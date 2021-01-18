北部醫院累積5醫護染疫！　案852護師接觸者增至96人

記者嚴云岑／台北報導

北部醫院院內感染累積5人確診，1月16日公布的案852為20多歲護理師，與染疫醫師（案838）在護理站接觸1小時以上確診，指揮中心匡列64人進行採檢，昨日家人與診所藥局接觸者均為陰性，餘下採檢結果陸續出爐，所有接觸的病患及陪病者共76名，已採檢63名，62名陰性，1人檢驗中。實習師生共8名均已採檢，目前仍在檢疫中。

▲指揮官陳時中表示指揮中心匡列的64人進行採檢，目前家人和診所藥局的部份皆為陰性。（圖／記者李毓康攝）

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北部某醫院醫師照顧新冠患者後染疫（案838），護理師女友也確診（案839），成我國2例本土個案，1月15日與16日，與案838在護理站有過1小時以上接觸的護理師（案852），以及一起移除病人咽喉異物的主治醫師（案856）先後確診，正式引發院內群聚。今（18）日又新增一名護理師染疫，為案856接觸者，案號863。

因應院內感染擴大，指揮中心啟動6點防治作為，包括進駐醫院成立「前進指揮所」。 將確診個案曾活動之病房關閉，病房內病人安排一人一室進行隔離；個案活動空間清空消毒，待環境採檢確認安全後再啟用。清空相關樓層，區域嚴格管制。

另外，也安排專家進駐，針對醫院之感染管制措施等防治作為給予指導及協助。全院患者只出不進；取消探病，陪病僅限1人且須實名制。加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。目前醫院員工居家隔離14天者共計152人，自主居家隔離3-7天有46人。

▲醫院員工居家隔離人數。（圖／指揮中心提供）

▲案856接觸者檢驗。（圖／指揮中心提供）

▲案852、案839接觸者檢驗。（圖／指揮中心提供）

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